Jessica Chastain se bo prelevila v Ingrid Bergman

Snemanje filma o razmerju med Ingrid Bergman in Robertom Capo

28. maj 2017 ob 14:44

Hollywoodska igralka Jessica Chastain bo v prihajajočem filmu upodobila Ingrid Bergman, igralko, ki je v svoji karieri zamenjala kar tri nacionalne kinematografije - švedsko, ameriško in italijansko.

Film bo nastal po romanu Seducing Ingrid Bergman (slov. Zapeljevanje Ingrid Bergman), ki ga je leta 2012 napisal britanski avtor Chris Greenhalgh. V knjigi spremljamo ljubezensko zgodbo, ki se je spletla med filmsko zvezdo in slavnim vojnim fotografom Robertom Capo (1913—1954), čigar fotografije so trenutno na ogled na razstavi v Cankarjevem domu. Greenhalgh je znan po še enem delu, v katerem sledimo ljubezenski zgodbi dveh slavnih, in sicer Coco Chanel in Igorja Stravinskega. Tudi po tej Greenhalghovi knjigi iz leta 2002 je bil sedem let pozneje posnet film.

Skrivna ljubezen dveh izjemnih posameznikov

Scenarij za prihajajoči film je delo Arasha Amela, ki mu je pred dvema letoma ustvarjen scenarij za film Grace Monaška prinesel nominacijo za nagrado emmy. Jessica Chastain bo poleg glavne vloge zavzela tudi eno izmed producentskih mest, njeno podjetje Freckle Films pa bo film produciralo skupaj z YRF Entertainmentom, poroča portal Indie Wire. "Navdušeni smo, da bomo pri Seducing Ingrid Bergman sodelovali z YRF-jem in Arashom Amelom," sta v sporočilu za javnost zapisali Chastianova in Kelly Carmichel iz Freckle Films. "Gre za očarljivo zgodbo o globoko presunljivem ljubezenskem razmerju med izrednima človekoma."

Direktor YRF-ja Uday Chopra pa je dodal, da je "Jessica Chastain popolna igralka za Zapeljevanje Ingrid Bergman. Jessici ni tuje upodabljanje močnih, inteligentnih žensk in ta vloga si zasluži igralko njenega neizmernega talenta. Menimo tudi, da bo kot producentka prav tako prispevala k edinstveni perspektivi." Ni pa še znano, kdo bo upodobil Roberta Capo in tudi ne, kdo bo sedel na režiserski stolček.

"Prešvedska" za ameriško okolje

Producent David O. Selznick je bil prvi iz Hollywooda, ki je zaznal posebnost in kakovost Ingrid Bergman (1915—1982), ki sta pozneje očarali velikane filma, kot sta Roberto Rossellini in Alfred Hitchcock. Selznick jo je zvabil v Hollywood, kjer je leta 1939 posnela ameriško različico švedske uspešnice Intermezzo, ki je nastala tri leta prej.

Po biografiji, ki jo podpisuje David Thomson, so producenta sprva obhajali dvomi, saj Bergmanova ni ustrezala običajnim standardom hollywoodskih div. Bila je previsoka, za ameriško okolje preveč "švedska", poleg tega je zavračala vsakršno preobrazbo, ki bi jo preobrazila v glamurozno divo, kakršna je bila Greta Garbo. A ravno to je bil njen čar – neizumetničenost in pristnost, ki je ni želela zamazati s plastmi ličil, kar jo je razlikovalo od skoraj vseh velikih zvezdnic svojega časa.

Skrivno razmerje med letoma 1945 in 1946

Z Robertom Capo sta se v razmerje, ki sta ga skrivala pred javnostjo, zapletla poleti 1945, ko je bila igralka na poti po Evropi, na kateri je skrbela za razvedrilo ameriških vojakov. Decembra ji je Capa sledil v Hollywood, kjer je krajši čas delal za American International Pictures kot fotograf na filmskih snemanjih. Vendar to delo je bilo skrajno dolgočasno za človeka nemirnega duha, kakršen je bil Capa. Tako se je njuno razmerje končalo poleti 1946, ko je on odpotoval v Turčijo. Njuno ljubezensko razmerje naj bi bilo Hitchocku navdih za film Dvoriščno okno.

