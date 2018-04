K Davidu Cronenbergu bo poletel zlati lev za življenjsko delo

Nagrada beneškega filmskega festivala

19. april 2018 ob 21:42

Benetke - MMC RTV SLO, STA

Kanadski režiser David Cronenberg je ob novici, da bo prav on letošnji prejemnik zlatega leva za življenjsko delo na mednarodnem filmskem festivalu v Benetkah, povedal, da je nagrado in njeno podobo vselej občudoval.

"Lev, ki leti na zlatih krilih - ali ni to čisto bistvo umetnosti? Zelo vznemirljivo bo prejeti to nagrado," so bile njegove besede. Direktor festivala Alberto Barbera pa je povedal, da nagrado poklanjajo režiserju, ki je zgradil izredno samosvoj in originalen filmski izraz.

Kako do posebne filmske izkušnje

Ob tem je direktor festivala spomnil, da so Cronenbergovi filmi, vse od prvih izdelkov, ki so se spogledovali z grozljivim žanrom, škandalozni in prevratniški. S tem režiser jasno nakazuje, da se je vselej zavzemal za to, da gledalcem ponudi posebno filmsko izkušnjo.

Kot so sporočili z institucije La biennale di Venezia, njegov ustvarjalni univerzum, zgrajen na prepletanju telesnosti, spolnosti in smrti, naseljujejo groteskne deformacije in neverjetna združevanja, ki slikajo strah pred resničnimi posegi v telo, ki jih vse bolj omogočata znanost in tehnologija.

Nasilje, spolna transgresija, odnos med realnim in virtualnim ter vloga popačenih podob v sodobni družbi so zgolj nekatere aktualne teme, ki neutrudnega inovatorja form Cronenberga določajo kot enega najbolj divjih in vznemirljivih cineastov vseh časov, je v utemeljitvi nagrade zapisal Barbera.

Cronenberg je zaslovel s filmi, kot so Golo kosilo, Smrtonosna dvojčka in Trk, med njegovimi zadnjimi izdelki pa so celovečerci Nevarna metoda, Kozmopolis in Poti k zvezdam.

Letošnji 75. beneški filmski festival bo potekal od 29. avgusta do 8. septembra.

P. G.