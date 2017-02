Kateri filmarji bodo drevi odšli domov v družbi medvedov?

Zaključuje se 67. filmski festival Berlinale

18. februar 2017 ob 13:24

Berlin - MMC RTV SLO

Letošnji Berlinale je na ogled prinesel 399 filmov, od tega se jih 18 poteguje za zlatega in srebrne medvede. Gledalci in kritiki imajo sicer svoje favorite, vendar bo zadnja beseda seveda pripadla žiriji.

Tekmovalni žiriji letos predseduje nizozemski režiser Paul Verhoeven (Robocop, Prvinski nagon in Ona), ob njem pa sedijo tunizijska producentka Dora Bouchoucha Fourati, islandski umetnik Olafur Eliasson, ameriška igralka Maggie Gyllenhaal, nemška igralka Julia Jentsch, mehiški igralec Diego Luna in kitajski režiser Vang Čjuanan.



Trije letošnji izstopajoči favoriti filmofilov

Prvi nesporni ljubljenec obiskovalcev in kritiške srenje je begunska drama Toivon tuolla puolen (Na drugi strani upanja) finskega režiserja Akija Kaurismakija. V filmu spremljamo usodo sirskega begunca Khaleda, ki se v Helsinkih po zavrnitvi prošnje za azil začne potikati po mestu in se spoprijatelji z lastnikom restavracije.

Velike možnosti za zmago napovedujejo tudi poljsko-nemško-češko-švedsko-slovaški koprodukciji Pokot (Živalska sled) v režiji Poljakinje Agnieszke Holland, film pa opisujejo kot feminističen ekološki triler. Tema dvema se kot eden izmed favoritov pridružuje še madžarski Teströl és lélekröl (O telesu in duhu), ki ga podpisuje Ildiko Enyedi, in v katerem spremljamo krvavi vsakdan, ki se dogaja na bojišču.

Še nekaj drugih tekmovalnih filmov in častni zlati kosmatinec za življenjsko delo v roke Italijanke

Poleg te trojice se za zlatega medveda med drugim potegujejo še režiserji Calin Peter Netzer z Ana, Mon Amour (Ana, ljubezen moja), Andres Veiel z dokumentarcem Beuys, Teresa Villaverde s filmom Colo, Oren Moverman z The Dinner (Večerja), Alain Gomis s Félicité (Sreča), Sally Potter z The Party (Zabava) in Sebastián Lelio z Una mujer fantástica (Sijajna ženska).

Ve pa se že, da bo s častnim zlatim medvedom za življenjsko delo ovenčana Milena Canonero, italijanska kostumografka, producentka in scenografka, ki se sicer že ponaša s štirimi oskarji za kostumografijo.

Letošnji, 67. Berlinale je 9. februarja odprla premiera francoskega biografskega filma o Djangu Reinhardtu, skladatelju in kitaristu romskih korenin, ki velja za enega izmed velikanov džeza. Direktor festivala Dieter Kosslick je v sporočilu za javnost o glavnem protagonistu zapisal, da mu "neprestana nevarnost, pobeg in strašne krutosti, ki jih je bila deležna njegova družina, niso mogli preprečiti, da ne bi še naprej muziciral".

Prejšnji leti slavje tragikomedije in dokumentarca

Na lanskem Berlinalu je velika zmaga pripadla dokumentarnemu filmu Požar na morju Gianfranca Rosija, v katerem spremljamo položaj beguncev na sredozemskem otoku Lampedusa in breme otočanov, ki se skoraj vsakodnevno soočajo njihovim reševanjem. Leta 2015 pa je nagrada za najboljši film šla tragikomediji Taksi iranskega režiserja Džafarja Panahija.

Slovenske barve na letošnjem Berlinalu

V uradnem programu letošnjega Berlinala sta Slovenijo zastopali dve manjšinski koprodukciji. V tekmovalnem programu za otroke in mladino Generation so prikazali kratki film V modrino hrvaške režiserke Antonete Alamat Kusijanović, ki je nastal v hrvaško-slovenski koprodukciji. V programu Panorama pa makedonsko-slovensko-belgijsko koprodukcijo Dan brez imena režiserke Teone Strugar Mitevske.



Na Talent Campus, namenjenem obetavnim filmskim avtorjem z vsega sveta, se je uvrstil direktor fotografije Lev Predan Kowarski, ki se je med drugim podpisal pod celovečerna filma Pot v raj (2014) ter Julija in alfa Romeo (2015) režiserja Blaža Završnika. Med kritiške talente pa se je uvrstila Petra Meterc, filmska kritičarka in novinarka. Posebna čast je doletela slovensko igralko Marušo Majer, ki se je uvrstila med deset mladih igralcev spremljevalnega programa European Shooting Stars, katerim so nagrade podelili 13. februarja.

Drevišnjo podelitev medvedov, ki se začne ob 19. uri, bo vodila nemška komičarka Anke Engelke, festival pa se zaključi v nedeljo s t.i. Berlinskim filmskim dnevom, v okviru katerega se bodo še enkrat zvrstile projekcije vrhuncev letošnje izdaje festivala.

P. G.