Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Carmine Amoroso, avtor uPORNikov, je podpisan tudi pod Come Mi Vuoi (Embrasse-moi Pasqualino), prvi italijanski film, ki se je osredotočil na transseksualen lik. V filmu sta sredi devetdesetih nastopila Monica Bellucci in Vincent Cassel Foto: Aksioma Če pogledamo normalizirano pornografsko industrijo danes, se zdi, da smo se vrnili v čas, ko so se mnenjska gibanja in gibanja za pravice rahlo okrepila, a niso mogla nadvladati moralizmu. Skoraj bi lahko rekli, da nam manjka novi Riccardo Schicchi ali nova Ilona Staller z bistroumnostjo in pristnostjo, z abstrakcijo in nespametjo, da predreta v vedno bolj monolitno družbo. Carmine Amoroso

Ko je bila pornografija orožje v boju za družbene spremembe

Premiera dokumentarca uPORNiki

13. januar 2017 ob 18:24

Ljubljana - MMC RTV SLO

uPORNiki oz. Porn to Be Free je dokumentarec o generaciji, ki se je v imenu svobode govora borila proti čistunstvu in cenzuri. Zgovoren je podatek, da je že tisti "porn" v naslovu zadostoval, da filma italijanskega režiserja Carmina Amorosa ni hotela podpreti nobena javna - ali zasebna - ustanova. Na pot v zgodovino osvobajanja telesa se lahko podate v Kinu Šiška.

Nocoj ob 20.00 lahko v CUK Kino Šiška še ujamete slovensko premiero italijanskega dokumentarca uPORNiki (slovenski naslov je duhovit prevod izvirnega Porno & Libertà). Carmine Amoroso v njem sledi skupini upornikov z vseh koncev sveta (od Italije, Danske in Francije do Kalifornije), ki so prek pornografije začeli boj proti cenzuri. Skupaj so pretresli Cerkev, politiko in institucije.

Prek necenzuriranih ekskluzivnih posnetkov in arhivskega gradiva film razkriva zgodbo in borbe skupine pionirjev, od režiserja in prelomnega porno ustvarjalca Lasseja Brauna, do Riccarda Schicchija, mojstra transgresij, kot je izvolitev porno zvezde Ciccioline v italijanski parlament. Dokumentarec prikazuje tudi številne druge protagoniste, kot sta feministična porno režiserka Giuliana Gamba in pisateljica Lidia Ravera, ter vključuje kratko animacijo Sinéja, enega od avtorjev satirične revije Charlie Hebdo. Vsi ti "provokatorji" so namreč utirali pot današnjim progresivnim razpravam, kot sta neo-feminizem in gibanje za pravice LGBT.

Larry Flynt bi se lahko česa naučil od Italijanov

uPORNiki so v prvi vrsti freska zgodovinskega obdobja velikih sprememb in preobrazb, v katerem je pornografija postala sredstvo boja in osvoboditve v najrazličnejših medijih - od književnosti do filma, od stripa do vizualnih umetnosti. Književniki, intelektualci, filozofi, feministke, pornografi in porno zvezde nam razkrivajo, kako je bila pornografija sredstvo za dosego sprememb, orožje v družbenem in političnem boju. Italijo je postavila na čelo enega najpomembnejših in najbolj razširjenih pojavov sodobne kulture, čemur bi lahko zavidali tudi Larry Flynt, Linda Lovelace in drugi akterji, ki se jim je popkultura že poklovila s številnimi biografijami.

Ne zgolj bežna domislica

Film, ki je nastal kot sad dveh let in pol raziskovalnega dela, je posnet v različnih formatih – od iPhona do Canona C300. V njem je zbranih na ducate intervjujev ter še neobjavljenega arhivskega materiala iz različnih obdobij, posnetega z različnimi tehnologijami, na stotine fotografij ter zvočnih posnetkov.

A. J.