Marvel snuje nov film: muslimansko superjunakinjo bo morda igrala Prijanka Čopra

Muslimanska superjunakinja Ms. Marvel oz. Kamala Khan

16. maj 2018 ob 16:43

London - MMC RTV SLO, STA

V Marvelovi produkciji načrtujejo film, v katerem bodo v središče postavili muslimansko superjunakinjo Ms. Marvel oziroma Kamalo Khan.

Producent filma Kevin Feige je glede nastajajočega filmaskega projekta že povedal, da je lik Ms. Marvel navdahnil še en ženski superjunaški lik – Captain Marvel.Tudi ta v prihodnjem letu dobiva svoj film z igralko Brie Larson v glavni vlogi. Larsonova je leta 2015 prejela oskarja za najboljšo igralko za film Soba.

Ameriška najstnica pakistanskega rodu

V Marvelovih stripih je alter ego Ms. Marvel ali gospodične Marvel ameriška najstnica pakistanskega rodu Kamala Khan. Kljub temu da o filmu v nastajanju ni znanih podrobnosti, mediji že ugibajo, kdo bi lahko igral muslimansko superjunakinjo. To bi lahko bila priljubljena indijska igralka Prijanka Čopra (Priyanka Chopra). Prav ona je namreč Ms. Marvel posodila glas v videoigri Marvel: Avengers Academy.

Kljub vsemu pa marsikdo ni navdušen nad tem, da bi vloga pripadla Prijanki Čopra. Raje bi kot superjunakinjo gledali kako mlajšo pakistansko igralko.

Captain Marvel v kinih že prihodnje leto

Prihodnje leto v kino prihaja film Captain Marvel, napovednik zanj si lahko ogledate spodaj. V njem glavno vlogo superjunakinje, sicer znane kot Carol Danvers, igra Brie Larson. Režijo podpisujeta Anna Boden in Ryan Fleck, poleg protagonistke v izvedbi Brie Larson pa bodo v filmu like oživljali tudi Lee Pace, Samuel L. Jackson, Jude Law in Annette Bening.

N. Š.