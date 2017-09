Nocoj na TV SLO 1: nadaljevanka Češko stoletje: 1918 – Veliko rušenje, 1. del

Zgodovinska nadaljevanka ne podaja ideoloških sodb

14. september 2017 ob 16:05

Ljubljana - MMC RTV SLO

Češka nadaljevanka po scenariju Pavla Kosatika prikazuje ključne dogodke v češki zgodovini 20. stoletja od ustanovitve Češkoslovaške leta 1918 do razpada in sporazumne ločitve s Slovaško leta 1993.

V turbulentnem obdobju obstoja Češkoslovaške se je država spoprijemala z dramatičnimi dogodki, konflikti in preobrati, ki so usodno vplivali na življenje ljudi in usmerjenost države. Namen avtorjev nadaljevanke niso bile ideološko zapackane vrednostne sodbe, ampak preprosto prikaz dogodkov, kot so se zgodili, vključno s takratnimi občutki, dvomi, strahovi in odločnostjo tistih, ki so odločitve sprejemali.

Vabljeni k ogledu nocoj ob 23.30 na TV SLO 1.



Povzetek 1. dela

Tomáš G. Masaryk, legendarni češki filozof in vizionarski politik svetovnega formata, je moral na začetku leta 1914 zapustiti Češko in je ves čas prve svetovne vojne deloval v izgnanstvu. Njegov cilj je bila osvoboditev malih srednje- in vzhodnoevropskih narodov izpod jarma avstro-ogrske monarhije. Kot je izjavil, se v tej vojni niso bojevali le Germani s Slovani, temveč tudi Zahod z Vzhodom. Zaradi svoje modre neomajnosti in karizmatičnosti je bil trn v peti nasprotnikom in so ga celo skušali umoriti.

Serijo je režiral Robert Sedláček, v glavnih vlogah pa nastopajo: Jiří Vyorálek, Jan Budař, David Novotný, Martin Finger, Miloslav Mejzlík, Martin Stránský, Monika Fingerová, Jaromír Dulava, Ivan Trojan, Martin Huba, Mário Kubec, Karel Dobrý, Daniela Kolářová.

G. K.