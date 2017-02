Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Kariera Mela Gibsona doživlja svojevrstno renesanso. Občinstvo navdušuje njegov Greben rešenih, ki je nominiran za šest oskarjev, tudi za najboljši film. Foto: Reuters Kljub slabim kritikam, ki so Odred odpisanih raztrgale kot popolnoma pozabljiv film neprepričljivih likov in zapleta, je ta vseeno prinesel 746 milijonov dolarjev. Foto: Blitz film Margot Robbie se ne namerava odreči svojim supermočem. V fiktivni Gotham se vrača v filmu Gotham City Sirens. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Odred odpisanih naslednjič verjetno pod Gibsonovo taktirko

Ayerja čakajo še sirene Gothama

16. februar 2017 ob 21:10

Los Angeles - MMC RTV SLO

Če je v najnovejših hollywoodskih govoricah kaj resnice, se bo Mel Gibson kmalu preizkusil v žanru, po katerem je ne tako dolgo nazaj udrihal. Igralec in režiser, čigar Greben rešenih je nominiran za šest oskarjev, se menda že seznanja z gradivom napovedanega nadaljevanja spektakla Odred odpisanih.

Da producenti razmišljajo o zamenjavi režiserja za nadaljevanje filma o najbolj zloglasnih stripovskih antijunakih, po negativnih kritikah, ki jih je bil deležen prvi film, verjetno ni presenečenje (spektakel je kljub slabim ocenam blagajno napolnil s 746 milijoni dolarji). Režiser prvega dela David Ayer se kljub menjavi s tem dokončno ne poslavlja od temačnega sveta mesta Gotham. Vanj se vrača z Margot Robbie, iztirjeno Harley Quinn, ki bo ponovila vlogo v Gotham City Sirens, zgodbi o DC-jevih antagonistkah.



61-letni Gibson, za katerega se je pred leti zdelo, da je z izpadi sovražnosti in nasilja dokončno pokopal svojo kariero, se je s svojim pacifističnim filmom Greben rešenih odločno vrnil na filmsko prizorišče. Kot poroča Hollywood Reporter, naj bi se Gibson že seznanjal z gradivom za načrtovano nadaljevanje, studio Warner pa nova imena novači tudi za nekatere druge načrtovane projekte. Daniel Espinosa (Varna hiša in Child 44) je tako Byronu Howardu speljal naslednjo veliko znanstvenofantastično uspešnico Life z Jakom Gyllenhaalom in Ryanom Reynoldsom v glavni vlogi.



"Batman proti Supermanu je kup dreka"

Gibson bo v zarečen kruh ugriznil manj kot leto po tem, ko je na lanskem beneškem festivalu o uspešnicah po stripovskih predlogah dejal, da se lahko skrijejo pred pravimi filmi. Njegova kritika je letela predvsem na poletni spektakel Batman proti Supermanu: Zora pravice, ki ga je označil za "kup dreka". Gibson, čigar Greben rešenih sta toplo sprejela tako kritika kot občinstvo, je dejal, da ostane ob 200-milijonskih filmih praviloma brez besed. "Res mi ni jasno. Mislim, da je pri tem ogromno zapravljanja, ampak morda bi mislil drugače, če bi kdaj posnel katerega izmed teh filmov pred zelenim platnom."

Režiser in zvezdnik filmov, kot so Smrtonosno orožje, Pogumno srce in Pobesneli Max, se bo pridružil tudi igralski zasedbi nadaljevanja komedije Očka proti fotru (Daddy’s Home), v katerem bo zaigral ob Willu Ferrellu in Marku Wahlbergu. Moči bo združil tudi z Vinceom Vaughnom v trilerju o policijski korupciji. Suicide Squad 2 naj bi v kinematografe prišel leta 2019.

M. K.