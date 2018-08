Osma sezona TV-serije Domovina bo njena zadnja

Poslavlja se s sporeda kabelske televizije Showtime

7. avgust 2018 ob 15:24

Washington - MMC RTV SLO, STA

Priljubljena in večkrat nagrajena televizijska drama v žanru psihološkega trilerja, Domovina (Homeland), ne bo doživela devete sezone. Prihodnje leto se z osmo sezono poslavlja s sporeda kabelske televizije Showtime.

Protagonistka serije je nekdanja agentka CIA Carrie Mathison, ki trpi za bipolarno motnjo. Igra jo Claire Danes, v vlogi njenega mentorja pa nastopa igralec Mandy Patinkin.

Osem nagrad emmy in pet zlatih globusov

Domovina je bila zasnovana na izraelski seriji Prisoners Of War. Že s prvo sezono leta 2011 je dosegla izjemno priljubljenost, doslej je osvojila osem nagrad emmy in pet zlatih globusov. Med njenimi oboževalci je tudi nekdanji ameriški predsednik Barack Obama.

Kljub slovesu ene najbolj TV-serij desetletja je bila s vojim odnosom do mednarodnega terorizma deležna tudi kritičnih komentarjev - zaradi načina, kako prikazuje muslimane, so jo označili tudi za islamofobno.

Zvezda na pločniku slavnih

Glavna zvezda serije Claire Danes je zaslovela v 90. letih preteklega stoletja kot najstniška zvezdnica v televizijski seriji To trapasto življenje. Prodor na velika platna ji je uspel s filmoma Romeo + Julija (1996) v režiji Baza Luhrmanna. Leta 2015 je dobila tudi svojo zvezdo na pločniku slavnih, doma ima tudi štiti zlate globuse. Dva od teh je dobila prav za svojo vlogo v Domovini.

N. Š.