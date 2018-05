"Ostareli polbog" Godard v Cannesu "dela, kar hoče" (a na daljavo)

Premiero je doživel film Le Livre d’Image

12. maj 2018 ob 15:29

Cannes - MMC RTV SLO

Jean-Luc Godard letos bdi nad festivalom v Cannesu: prizor iz njegove novovalovske klasike Pierrot le Fou je na uradnem festivalskem plakatu. Mojster se osebno na rdeči preprogi ni pojavil, je pa ne novinarsko konferenco "prišel" prek Face-Tima.

87-letni francosko-švicarski mojster, ki ga nekateri v zvezde kujejo kot eno zadnjih živečih legend, drugi pa omalovažujejo kot pretencioznega filmarja, se letos za zlato palmo v Cannesu poteguje s filmom (Knjiga podob).

Godard, ki je v šestdesetih utrdil svoj sloves nekonvencionalnega filmarja, je od nekdaj stremel k izvirnim filmskim pristopom; rezultati so bili mešani, zlate palme pa ni osvojlil še nikoli.

Film Le Livre d’Image prvi recenzenti opisujejo kot kolaž odlomkov in podob, podloženih z naracijo in glasbeno podlogo ter dialogi, ki načenjajo politične in filozofske ideje. "Nobeno početje se ne bo spremenilo v umetnost, dokler se njegov čas ne konča, potem pa bo izginilo," na primer reče breztelesni glas.

Prej umetniška inštalacija kot klasičen film

Film, ki ga bodo predvajali kot "potujočo umetniško inštalacijo", je premierno videlo na stotine festivalskih obiskovalcev v natrpani dvorani v Cannesu. Recenzenti komentirajo, da bo razstava verjetno res primernejši način predstavljanja stvaritve, češ da bodo gledalci lahko svobodno stopali v avditorij in iz njega.

"Danes je Godard kot nekakšen ostarel polbog, ki lahko počne, kar hoče. Tradicionalno filmsko ustvarjanje ga ne zanima," je na rdeči preprogi pojasnil mojstrov stanovski kolega Michel Hazanavicius, ki je lani v Cannesu predstavljal satirično Godardovo biografijo Redoubtable. "Uvrščati bi ga morali v kategorijo sodobne umetnosti, tja zdaj spada."

Godard osebno ni prišel na premiero, se je pa tiskovne konference pred njo udeležil prek Face-tima iz Švice, kjer živi in dela. "Film se ne bi smel toliko osredotočati na kazanje tega, kar se dogaja," je o svojem enigmatičnem projektu povedal novinarjem. "Kazati mora, kar se ne dogaja."

S kratkimi opazkami se je dotaknil politične situacije v Rusiji ("Do Rusije moramo biti prijazni"), vrenj v arabskem svetu ("pustiti bi jih morali, da sami urejajo svoje zadeve") in demokracije v Evropi ("demokracija se v Evropi krči"). Ko so ga spomnili na njegov antologijski citat, da mora imeti vsak film začetek, sredino in konec, "a ne nujno v tem vrstnem redu", je priznal, da je bil le šala, ki jo je nekoč uperil proti Stevenu Spielbergu in podobnim.

Ker je novi film nastal zgolj s pomočjo montiranja že obstoječih podob, je Godard suvereno izjavil, da je "v zadnjih štirih letih videl več filmov kot (selektor, op.n.) Thierry Fremaux v celi svoji festivalski karieri".

Na malce morbidno vprašanje, ali ga v karieri čaka še kak film, Godard vitalistično odgovarja: "Seveda, absolutno. Ampak to ni odvisno od mene. Odvisno je od mojih nog, od mojih rok in malce od mojih oči."

A. J.