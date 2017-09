Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Scenarij in režijo filma iz leta 2010 podpisuje Goran Vojnović. Foto: Kolosej Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Piran – Pirano: ko se prepletejo tri nenavadne življenjske usode

Danes ob 20.05 na TV SLO 2

15. september 2017 ob 13:58

Ljubljana - MMC RTV SLO

Italijan Antonio, Bosanec Veljko in Slovenka Anica so v vojno zašli kot otroci in so bili vsi, vsak na svoj način, njene žrtve.

Pol stoletja pozneje njihova kratka skupna pot v zadnjih dneh vojne, polna strahu, obupa, ljubezni in mnogih drugih nedoumljivih čustev, spet oživi, ko se Antonio pred smrtjo vrne v Piran, da bi še enkrat videl svojo rojstno hišo.

Piran – Pirano odlikuje odlična igralska zasedba z Borisom Cavazzo in Nino Ivanišin na čelu, scenarij in režija sta delo enega najzanimivejših slovenskih avtorjev mlajše generacije: režiserja, pisatelja in kolumnista Gorana Vojnovića - prav ta film je bil njegov celovečerni prvenec. V epizodnih vlogah opazimo nekaj znanih imen: od Gregorja Bakoviča in Gojmirja Lešnika pa do Aleksandra Rajakovića, odličen je Mustafa Nadarević v vlogi Veljka.

Prva klapa filma Piran - Pirano je padla novembra leta 2009 v studiih Viba filma, nato pa se je snemanje aprila 2010 nadaljevalo prav v Piranu. Pri snemanju so sodelovali Radovan Čok kot direktor fotografije, scenografinja Urša Loboda, kostumografija je delo Zvonke Makuc, maska Mirjam Kavčič, glasba pa Tamare Obrovac. Film, ki je premiero doživel na Festivalu slovenskega filma 2010, je nastal pod okriljem Arsmedie s finančnimi sredstvi Filmskega sklada RS, tehničnimi storitvami Viba filma, v koprodukciji z Jadran filmom Zagreb in RTV Slovenijo ter v sodelovanju z Občino Piran.

Ogledate si ga lahko danes ob 20.05 na drugem programu Televizije Slovenija.

A. K.