Srečna trinajstica za izolski Kino Otok

Več kot sto celovečernih in kratkih filmov

31. maj 2017 ob 20:14

Izola - MMC RTV SLO

13. izdaja mednarodnega filmskega festival Kino Otok – Isola Cinema se iz Ljubljane seli domov v Izolo, kjer bo ob 20.30 na velikem platnu Kina Kulturni dom tradicionalna projekcija presenečenja.

Že naslednji večer, v četrtek, 1. junija, pa sledi slavnostno odprtje festivala. Kino Otok se je začel v torek, 30. maja, v ljubljanskem Kinodvoru s filmomBrez naslova (Avstrija, Nemčija, 2017, 107'), v katerem brez vnaprej zastavljenega cilja sledimo leta 2014 nenadno preminulemu avstrijskemu režiserju Michaelu Glawoggerju na njegovi poti po Balkanu, Italiji ter severni in zahodni Afriki.

Filmsko popotovanje v svet z odprtimi očmi, ki ga je zaključila Glawoggerjeva dolgoletna sodelavka Monika Willi, je občinstvu prvega letošnjega otoškega filma osvetlila botra, kulturna antropologinja dr. Sarah Lunaček. Ta bo film na platno pospremila tudi vpričo izolskega občinstva, ko bo v nedeljo, 4. junija, zaključil tamkajšnji del otoškega programa. Boter prvega izolskega večera, projekcije presenečenja, je režiser in pisatelj Marko Sosič.

Od filmskih pokrajin presenečenja bo 13. Kino Otok objel Izolo še za štiri festivalske dni, kjer bo več kot sto celovečernih in kratkih filmov preplavilo že znana otoška platna, poleg Kina Kulturni dom še Art kino Odeon in Video na Plaži pod zvezdnim nebom ob izolskem Svetilniku, na katerem se bo noč nadaljevala z glasbenimi in video performansi.

Obiskovalci bodo lahko prisotvovali tudi delu novega programa za filmske profesionalce Pro Otok, v središču katerega bo program FOKUS predstavljal obetavne direktorje fotografije in scenografe. Ponovno pa se bo zasidrala tudi Podmornica – Otok za mularijo, ki letos raziskuje potovanje zgodb od literature in ustne pripovedi do filma in nazaj.

A. K.