Steven Spielberg: Schindlerjev seznam je danes pomembnejši kot pred 25 leti

Spielberg je v oddaji pozval, naj si film ogledajo mladi ljudje

7. december 2018 ob 21:01

Los Angeles - MMC RTV SLO, STA

Ameriški režiser, oskarjevec Steven Spielberg meni, da je njegova drama na temo holokavsta Schindlerjev seznam danes še pomembnejša, kot je bila ob nastanku leta 1993, in da je vnovična umestitev filma na program kinematografov primerna in smiselna.

"Danes je na kocki več, kot je bilo pred 25 leti," je v ameriški televizijski oddaji povedal Spielberg.

Sedem oskarjev za film o Oskarju

S sedmimi oskarji nagrajen film Schindlerjev seznam sledi resnični zgodbi nemškega industrialca Oskarja Schindlerja, ki je med drugo svetovno vojno v svoji tovarni zaposlil več kot tisoč Judov in jih tako rešil pred smrtjo.

Ob 25-letnici nastanka, premiera je bila 15. decembra 1993, bo film znova na ogled v ameriških kinematografih. Spielberg je v oddaji pozval, naj si film ogledajo mladi ljudje. Sovraštvo je po njegovih besedah v teh časih treba jemati še resneje kot v preteklosti. "Če sovraži posameznik, je to grozno, toda če je sovraštvo organizirano in industrializirano, to pripelje do genocida," je povedal Spielberg.

Film je nastal po literarni predlogi

Roman o Schindlerju, ki je pred plinsko celico rešil več Judov kot kateri koli drug posameznik v drugi svetovni vojni, je od leta 2016 dostopen slovenskim bralcem v obliki knjige, ki je služila za literarno predlogu slovitemu filmu. Avstralski izvirnik Schindler's Ark (Schindlerjeva barka) je nastal izpod peresa Thomasa Keneallyja, v slovenskem prevodu pa je pri Celjski Mohorjevi družbi izšel v prevodu Rudija Medena.

Steven Spielberg je ameriški filmski režiser, producent in scenarist, rojen leta 1947 v mestu Cincinnati v zvezni državi Ohio. Režiral je filmske uspešnice Schiendlerjev seznam, Terminal, Vojna svetov, E. T. – Vesoljček, franšizo Indiana Jones in druge.

N. Š.