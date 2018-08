Svetovna premiera prvega Dolanovega filma v angleščini bo v Torontu

Kanadski filmar Xavier Dolan bo na letošnjem mednarodnem festivalu v Torontu premierno predstavil svoj prvi film v angleškem jeziku – The Death & Life of John F. Donovan.

Organizatorji festivala so novico o Dolanovem prvem filmu v angleščini naznanili ob razgrnitvi kanadskih filmov, ki jih bodo prikazali letos. Dramo so napovedali z besedami, da gre za režiserjev do zdaj najbolj ambiciozen projekt.

Dopisovanje z zvezdnico

V filmu je v ospredju zgodba mladega igralca, ki se spominja dopisovanja z ameriško televizijsko zvezdo, ki je že deset let mrtva. V filmu med drugim nastopajo Kit Harington, Jacob Tremblay, Natalie Portman, Ben Schnetzer, Susan Sarandon, Kathy Bates, Thandie Newton in Sarah Gadon.

"V zgolj nekaj letih je uspelo Dolanu v svojo osebno vizijo ujeti filmske navdušence z vsega sveta," je spomnil umetniški vodja festivala Cameron Bailey in dodal, da sta v ospredju njegovega prvega filma v angleščini ravno ta vizija in režiserjeva osupljiva ustvarjalna moč. "V čast nam je, da bomo v Torontu gostili mednarodno premiero," je poudaril.

Zaslovel je s filmom Ubil sem svojo mamo

Dolan je običajno svoje filme premierno predstavil na filmskem festivalu v Cannesu, letos pa je v času festivala še delal pri filmu The Death & Life of John F. Donovan. S filmom Samo konec sveta je sicer leta 2016 v Cannesu prejel veliko nagrado žirije. Preboj je nekdanji otroški igralec doživel z režijsko-scenarističnim prvencem Ubil sem svojo mamo leta 2009, ko je imel komaj 20 let, med drugim pa je režiral še Namišljene ljubezni (2011) in Mamico (2014). Poleg filmov je režiral tudi videospot za pesem Hello britanske popzvezdnice Adele.

Festival v Torontu bo potekal med 6. in 16. septembrom.

