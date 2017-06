Televizijska premiera filma Selitev, ki ga podpisuje Žiga Virc

Kratki film z Nino Rakovec v glavni vlogi

21. junij 2017 ob 19:45,

21. junij 2017

Ljubljana - MMC RTV SLO

Kratki film Selitev, ki je nastal v režiji Žige Virca, sicer znanega kot avtorja igrano-dokumentarnega filma Houston, imamo problem!, je doživel še televizijsko premiero.

Virčev kratki film Selitev je na svoji poti po festivalih v žep spravil že nekaj nagrad, v sredo zvečer si ga je bilo mogoče pogledati tudi na 1. programu Televizije Slovenija.

Od kod se prikrade občutek strahu?

Osrednja snov filma Selitev je občutek strahu, ki je lahko razumljiv, če se človek naseli v ogromen blok, kjer so preostala stanovanja prazna, ni pa razumljiv, kadar ga v človeka projicirajo iracionalni vzgibi. Ti so pogosto posledica nepoznavanja vsega, kar je tuje, in posledičnega strahu pred neznanim, ki sklene krog strahu, beremo v napovedi filma Žige Virca.

Ko položaj katastrofalno uide z vajeti

Skozi zgodbo spremljamo mlado uspešno žensko (Nina Rakovec), ki je prva in edina stanovalka novozgrajene soseske. Kar ne bi bila taka težava, če se ne bi v parku za to še povsem svežo sosesko čez noč pojavili šotori beguncev ... "Drug drugemu nočejo nič hudega, a zakaj se njihove poti usodno prekrižajo in položaj katastrofalno uide z vajeti?"

Režijo 14-minutnega filma iz leta 2016 podpisuje Žiga Virc, ki je z Boštjanom Vircem napisal tudi scenarij. Scenografija je delo Mihe Ferkova, kostumografija Tine Bonča, masko pa je oblikovala Tina Prpar. Direktor fotografije je Darko Herič, avtor glasbe in oblikovalec zvoka Matjaž Moraus Zdešar ter montažer Vladimir Gojun. Film je nastal v produkciji Studia Virc s koprodukcijo RTV Slovenija.

P. G.