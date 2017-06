TrumpiLeaks: Michael Moore zagnal spletno stran za žvižgače

7. junij 2017 ob 17:56

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ameriški režiser Michael Moore je postavil spletno stran po vzoru WikiLeaksa. TrumpiLeaks bo "varno zatočišče" za žvižgače, ki bi radi razkrili informacije o Trumpovi administraciji. Predvsem informacije, ki jih predsednik ne bi sam delil z javnostjo.

"Potrebujemo domoljubne Američane v vladi, v policiji ali v zasebnem sektorju, ki vedo za zločine, laži in neprimerno vedenje Donalda Trumpa in njegovih sodelavcev, da zažvižgajo v imenu zaščite ZDA pred tiranijo," je sporočil Moore. Dodal je, da se zaveda, da gre za tvegano početje in bodo morda zašli v težave, vendar pa so stvari preveč pomembne, da bi le stali ob strani. TrumpiLeaks je sicer del Moorove osebne spletne strani.

Nobena digitalna tehnologija ni 100-odstotno varna, vendar pa Moore zagotavlja, da bo njegova tehnična ekipa storila vse za zaščito anonimnosti. (Ponuja možnosti pošiljanja zakodiranih sporočil.)

Moore je TrumpiLeaks naznanil dan potem, ko je bila objavljena novica o aretaciji 25-letne pogodbenice Agencije za nacionalno varnost (NSA), ki je spletnemu mediju poslala poročilo o vdorih ruske vojaške obveščevalne agencije v ameriški volilni sistem.

Še enkrat o ruski navezi

"Watergate povsem zbledi ob tem, kar se dogaja v Washingtonu okoli Trumpa in povezav njegove kampanje z Rusi," je na varnem v avstralski Canberri povedal nekdanji nacionalni direktor za obveščevalne dejavnosti ZDA James Clapper. Watergate je, kot vemo, ime afere, ki je odnesla s položaja predsednika Richarda Nixona.

Clapper si ne zna razložiti, zakaj ima Trump še vedno prorusko stališče ne glede na dokaze o ruskem vpletanju v ameriške volitve. "Njegova dejanja, kot so deljenje obveščevalnih informacij z Rusi in kompromitiranje vira, kaže na nevednost ali na nespoštovanje in oboje je zelo problematično," je dejal Clapper.

Eden najglasnejših liberalcev v popkulturi

Moore, ki je že vrsto let goreč zagovornik liberalnih vprašanj in zdaj tudi glasen kritik predsednika Trumpa, je trenutno zaposlen s snemanjem in montiranjem dokumentarca o lanskih predsedniških volitvah. Med njegovimi bolj znanimi film je Fahrenheit 9/11, kritičen pretres mandata Georgea W. Busha ter z njim povezanih vojn v Iraku in Afganistanu. nedavno je režiser najavil tudi svojo prvo broadwaysko predstavo, v kateri bo tudi nastopil: The Terms of My Surrender bo po njegovih besedah "komedija o deželi, ki je pravkar izvolila norca."

A. J.