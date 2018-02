Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Reg E. Cathey z emmyjem, ki ga je leta 2015 dobil za najboljšega gostujočega igralca v dramski seriji (v Hiši iz kart). Foto: Reuters S Kevinom Spaceyem v Hiši iz kart. Foto: IMDb Dodaj v

Umrl je Reg E. Cathey, Francisov zaupnik v Hiši iz kart

Zanesljiv, markanten igralec stranskih vlog

12. februar 2018 ob 12:00

Ljubljana - MMC RTV SLO

Umrl je igralec Reg E. Cathey, ki je s svojim baritonom in markantnimi vlogami v priljubljenih serijah, kot sta bili Hiša iz kart in Skrivna naveza (The Wire), osvojil množico zvestih oboževalcev - in emmyja. Star je bil 59 let.

Čeprav je Cathey nastopil v celi množici televizijskih serij in filmov, se je ljudem najbolj zapisal v spomin s svojo upodobitvijo Freddyja Hayesa, prijetnega lastnika lokala, ki pripravlja rebrca za neizprosnega političnega povzpetnika in spletkarja Francisa Underwooda v seriji Hiša iz kart; vloga mu je prinesla tri nominacije in eno zmago v emmyjevski kategoriji gostujočega igralca v dramski seriji.

Na neki način podobna je bila že prej njegova vloga v seriji Skrivna naveza (The Wire): igral je časopisnega urednika, ki prestopi v politiko, a je znan po svoji poštenosti in integriteti.

"Če se ti Bog prikaže kot belec, bo najbrž zvenel kot Johnny Cash. Ampak če ga vidiš kot temnopoltega modela, boš pa prav gotovo slišal glas Rega Catheya," je pokojnemu sodelavcu v spomin v nedeljo izjavil David Simon, avtor Skrivne naveze.

Soigralec Wendell Pierce, ki je v Skrivni navezi igral detektiva, se Catheyja spominja kot izvrstnega pripovedovalca zgodb in kot moža, ki je imel rad dobro debato in "te je prisilil, da se opredeliš do določene teme". "Vedno je znal sogovorca izzvati in razmigati njegove možgane. Ko si se pogovarjal z njim, si imel občutek, da si v središču sveta."

V igralski karieri, ki je trajala več kot 35 let, je imel Cathey tudi redno vlogo v maratonski zaporniški nadaljevanki Oz ter manjše gostujoče vloge v Zakonu in redu, 30 Rock ter Zvezdnih stezah. V filmski adaptaciji Ameriškega psiha je igral brezdomca, v Fantastičnih štirih (2015) pa dr. Franklina Storma.

Catheyja povprečen gledalec morda ni poznal po imenu, a je bil - vsaj v poznejših letih svoje kariere - v hipu prepoznaven po svojem globokem glasu. "Ko sem pred leti nastopal v Ozu, mi je neki novinar rekel, da sem eden od redkih igralcev, ki se lahko preživlja s svojim poklicem, pa čeprav nisem slaven," se je spominjal leta 2015. "Oba sva se smejala tej izjavi, ampak drži. Precej majhna druščina nas je - težko se je preživljati kot igralec, če nisi slaven."

Za igralca je bil usoden rak na pljučih, je za tiskovne agencije potrdila njegova agentka.

A. J.