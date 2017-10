Umrla je Anne Wiazemsky, obraz francoskega novega vala

V starosti 70 let je bitko z rakom izgubila Anne Wiazemsky, pisateljica in igralka, ki je nastopila v filmih režiserjev, kot so Robert Bresson, Pier Paolo Pasolini in Jean-Luc Godard. S slednjim je bila 12 let tudi poročena, njuno skupno življenje pa je ravno letos ugledalo veliko platno.

"Anne je umrla to jutro. Bila je zelo bolna," je po poročanju Guardiana medijem sporočil njen brat Pierre. Anne Wiazemsky se je rodila leta 1947 v Berlinu. Vnukinja pisatelja, Nobelovega nagrajenca za književnost Françoisa Mauriaca je na filmskem platnu prvič nastopila, ko je imela 18 let - leta 1966 ji je vlogo v svojem znamenitem filmu Srečno, Baltazar, zgodbi o odnosu med dekletom in njenim ljubljenčkom oslom, zaupal Bresson. Režiserja je igralka popolnoma prevzela. "Sprva mu je bilo dovolj, če me je držal za roko ali pa pobožal po licu. A pripeljalo je do tega, da me je poskušal poljubit ... Odrinila sem ga stran in ni več vztrajal, a videti je bil tako nesrečen, da sem se počutila krivo," je igralka zapisala v spominih Jeune Fille.

Za njeno filmsko kariero in zasebno življenje je bilo usodno leto 1967, ko je spoznala Godarda. Cineast je bil tedaj na vrhuncu svoje kariere in igralko je povabil najprej k filmu Kitajka (1967), zgodbi o Maovih revolucionarjih sredi Pariza, zatem pa še k Vikendu (1967) ter filmu Ena in ena (1968). Par se je poročil že med produkcijo prvega filma, zakon pa je trajal 12 let.

Zabaven odnos v zabavnem času

Njun odnos se je ohlajeval, ko je bil proti koncu šestdesetih let Godard vse dejavneje vpet v ljudske vstaje po Franciji. "Dlje kot je trajalo, bolj sta se najini poti ločevali," je v pogovoru za AFP letos dejala igralka. Z Godardom sta se ločila leta 1979.

Anne Wiazemsky je kariero nadaljevala s Pierom Paoloom Pasolinijem. Ob Terenceu Stampu je leta 1968 nastopila v Pasolinijevi Teoremi, zgodbi o skrivnostnem tujcu, ki zapelje celo družino, ki so ga zaradi nespodobnosti v Italiji prepovedali.

Na pozna leta se je posvetila pisanju in izdala več kot 12 romanov. Leta 2015 je izšlo njeno avtobiografsko delo Un an après, v katerem je popisala svoj odnos z Godardom. Režiser z oskarjem nagrajenega Umetnika Michel Hazanavicius je na knjigo oprl filmski portret znamenitega filmskega para z naslovom Redoubtable. Hazanavicius je dejal, da je ideji o filmu sprva nasprotovala, popustila pa je, ko ji je razložil, da si je zamislil smešen film. "Rekla je, da je bil to zabaven odnos in nasploh zabaven čas," se je spominjal njenih besed.

Film so maja premierno predstavili na mednarodnem filmskem festivalu v Cannesu, ki ga je ob tej priložnosti na enem svojih zadnjih javnih nastopov v javnosti udeležila tudi Anne Wiazemsky.

