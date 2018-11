Izjemnemu uspehu Sveta igrač 3 sta gotovo botrovala tudi prepoznavna glasova Tima Allena in Toma Hanksa. Foto: AP Dodaj v

V "globokem in ganljivem" Svetu igrač 4 tudi Keanu Reeves

Pixarjev novi podvig v kinematografih že poleti 2019

26. november 2018 ob 08:56

Los Angeles - MMC RTV SLO, STA

Tim Allen, Ken Kozmoblisk v animiranih filmih Svet igrač, je v pogovorni oddaji z Jimmyjem Fallonom razkril nekaj podrobnosti o nadaljevanju omenjene franšize.

Med drugim tudi to, da bo glas enemu izmed likov posodil Keanu Reeves. Ob tem je namignil, da je Reeves prevzel vlogo, podobno njegovi, in da bo Svet igrač 4 "globok in ganljiv" film.

Allen o vlogi Reevesa in vsebini filma ni veliko razkril, je pa poudaril, da bo film, ki ga režira Josh Cooley, presenetil oboževalce. Po njegovih besedah je film "globok in ganljiv s čudovito zgodbo". "Povem lahko le to, da govori o različnih igračah," je dejal Allen, ki bo tudi v četrtem filmu Ken Kozmoblisk, medtem ko Tom Hanks ostaja kavboj Jelko.

Kavboj Jelko in druščina, ki se ji pridruži nova igrača Forky (Tony Hale), se bodo podali na pustolovščino, ki jim pokaže, kako vznemirljiv in velik je lahko svet, vsebino filma napovedujejo na portalu Hollywood Reporter.

Zadnji del franšize, Svet igrač 3, je v kinematografe prišel leta 2010 in zaslužil več kot milijardo dolarjev, s čimer je postal komercialno najuspešnejša risanka vseh časov. Tedaj je postal tudi četrti najdobičkonosnejši Disneyjev film za Pirati s Karibov - prekletstvo Karibov 2, Alico v čudežni deželi in Pirati Karibov - Na robu sveta.

Za Svetom igrač 4 stoji Studio Pixar, v kinematografe naj bi prišel poleti 2019.

