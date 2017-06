Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! S tremi oskarji nagrajeni Oliver Stone se je z ruskim predsednikom srečeval med julijem 2015 in letošnjim februarjem in tako je nastala štiridelna serija z naslovom The Putin Interviews. Foto: Reuters Predstavljal je interese Rusije in vse zelo dobro pojasnil. Oliver Stone o snemanju z Vladimirjem Putinom Oliver Stone je dejal, da Putina zahodni mediji predstavljajo kot barabo, a v portretu se pokaže v realistični podobi, kot mož, ki vodi državo in mu je resnično mar za Rusijo. Foto: EPA Sorodne novice Oliver Stone predstavlja zgodbo o Edwardu Snowdnu Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Vladimir Putin se je razgovoril pred kamero Oliverja Stona

Režiser je posnel serijo intervjujev s predsednikom

13. junij 2017 ob 08:50

Moskva - MMC RTV SLO/STA

"V prvem pogovoru sva prebila led, nato pa sva se začela bolje spoznavati, v četrtem pa sem se usmeril v prihodnost," je režiser Oliver Stone opisal potek snemanja serije intervjujev z Vladimirjem Putinom.

Oliver Stone se je namreč z Vladimirjem Putinom srečeval med julijem 2015 in letošnjim februarjem in tako je nastala štiridelna serija z naslovom The Putin Interviews, režiser pa svoj projekt vidi kot štiriurno partijo šaha, ki se je postopoma razvijala, kakor opiše v uvodnem navedku.

Filmski večer z eksplozivnim Dr. Strangelovom

S tremi oskarji nagrajeni ameriški režiser si je z ruskim predsednikom med drugim ogledal kultni film Dr. Strangelove v režiji Stanleyja Kubricka. Stone je pojasnil, da si je z želel z njim ogledati ta film, ki se dotika jedsrke vojne in opazovati njegov odziv. Ruski predsednik je po njegovih besedah 25-minutni izsek iz filma popolnoma razumel in z resnim tonom presodil, da bi se situacija iz filma danes z lahkoto ponovila, saj imamo tudi boljšo tehnologijo.

Morda pa je Zahod tisti, ki ne razume

Stone je ob pomisleku novinarja nemške tiskovne agencije DPA, da bi te besede kdo razumel napačno, kot nekakšen namig, dodal, da Zahod ne razume, da so Rusi v resnici paranoični glede vojne, saj so jo doživeli. Na vprašanje agencije, kako je prišlo do projekta, je Stone pojasnil, da je za potrebe filma Snowden potoval v Moskvo, da bi se srečal z Edwardom Snowdnom in se je tedaj pogovarjal s Putinom o žvižgačevi aferi, ruski predsednik pa ga je presenetil s svojim jasnim pogledom na zadevo.

Dodal je, da Putina zahodni mediji predstavljajo kot barabo, a v portretu se pokaže v realistični podobi, kot mož, ki vodi državo in mu je resnično mar za Rusijo. "Predstavljal je interese Rusije in vse zelo dobro pojasnil," je bil jasen tudi režiser.

"Mislim, da je vedel, da sem mu pripravljen resnično prisluhniti, ne zato, ker bi me v resnici potreboval, ampak zato, ker mu je zagotovo prišel prav zahodni medij, ki ga bo pravično obravnaval, ne pa zgolj zasmehoval," je pojasnil režiser. Ob tem je poudaril, da je bila temaljna ideja predstaviti obdobje njegove vladavine in njegov pogled na rusko politiko, še posebej rusko-ameriške odnose.

Osebni portret predsednika

Na vprašanje DPA, zakaj meni, da je od Putina izvedel več, kot bi to uspelo novinarju, pa je odgovoril, da imajo novinarji drugačno področje zanimanja. Stone je povedal, da skuša s pogovori s Putinom o intelektualnih in političnih temah ustvariti njegov osebni portret. Stone je ugotovil, da Putin pravzaprav pozna tudi njegovo delo in ga spoštuje, izkazalo pa se je, da je odprt za širše sodelovanje, še navaja nemška tiskovna agencija DPA.

Stone je na koncu sklenil, da Putina ni spoznal na tak način, da bi lahko rekel, ali mu je kot oseba všeč ali ne. Vsekakor pa spoštuje predsednikova prizadevanja, pogovore z njim pa je razumel kot del svojega posla.

P. G.