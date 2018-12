Losangeleški muzej filma bo odprla razstava japonskega maga animacije

Različne filmske materiale Ameriška akademija filmskih znanosti in umetnosti zbira že od 30. let preteklega stoletja in trenutno obsega več kot 10 milijonov fotografij, 165.000 filmov in videov, 80.000 scenarijev, 50.000 plakatov in kostumografskih skic za 20.000 filmov. Vključuje tudi posebne zbirke materialov, ki pričajo o delu in življenju filmskih legend, kot so Cary Grant, Katharine Hepburn, Alfred Hitchcock, John Huston in drugi; hranijo njihove osebne dokumente in korespondence, pogodbe, rokopise, časopisne članke, albume in drugo. Na fotografiji je halja Harpa Marxa. Foto: Reuters