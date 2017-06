Bob Dylan odpredaval zadnji dolg Švedski kraljevi akademiji

Najpomembneje je, da nas pesem nagovori

5. junij 2017 ob 20:24

Stockholm - MMC RTV SLO

Bob Dylan je odpravil še zadnjo dolžnost, ki jo je Švedski kraljevi akademiji dolgoval kot dobitnik lanske Nobelove nagrade za književnost, in predložil posnetek svojega predavanja. V tem je med drugim spregovoril o pesmih in knjigah, ki so najbolj vplivale na njegovo ustvarjanje, pa tudi o silovitosti skladb.

Eden ključnih ameriških kantavtorjev zadnjega pol stoletja je tako za nekaj dni prehitel končni rok (10. junij), da predloži svoje predavanje, ki ga je kot Nobelov lavreat dolžan podati. V nasprotnem primeru bi zapravil denarno nagrado 831.000 evrov, ki mu s priznanjem pripada.

Podelitve nagrade se na tradicionalni podelitvi decembra ni udeležil, ampak se je v Stockholmu ustavil šele marca, ko so mu jo podelili na zaprti slovesnosti.

Na Švedski akademiji so bili s predavanjem zadovoljni, poroča BBC. "Govor je izjemen in, kot smo pričakovali, elokventen. Zdaj ko so smo prisluhnili predavanju, se Dylanova pot počasi končuje," je zapisala Sara Danius, sekretarka Švedske kraljeve akademije.

Buddy Holly je bil vse, kar sem želel postati

"Če bi se moral vrniti na začetek, bi verjetno začel pri Buddyju Hollyju. On je bil arhetip, vse, kar nisem bil, a sem želel postati," pravi v predavanju. Moral je prepotovati na stotine milj, da ga je videl nastopati, in ni bil razočaran, se spominja. "Zgodila se je najbolj nenavadna stvar. Pogledal me je naravnost v oči in mi nekaj posredoval. Nekaj, česar nisem poznal. In spreletel me je srh," je dejal. "To je bilo dan ali dva, preden je strmoglavilo njegovo letalo. Nekdo mi je izročil ploščo Leada Bellyja s skladbo Cottonfields. In ta posnetek mi je spremenil življenje."

Sledila so srečanja z drugimi folkglasbeniki. "S prepevanjem zgodnjih folkavtorjev se človek navzame ljudskosti, jo ponotranji."

Od Hermana Melvilla do Homerja

Po glasbi, ki je vplivala na njegovo delo, je spregovoril o literarnih vplivih. "Knjige, ki so me navdušile, odkar sem jih v šoli prvič prebral, so Moby Dick, All Quiet on the Western Front in Odiseja. " Homerjev ep je opisal kot čudovito knjigo, njene teme pa so našle pot v balade več piscev pesmi: "Homeward Bound, Green, Green Grass of Home, Home on the Range, pa tudi mojih pesmi."

Spregovoril je tudi o silovitosti in pomenu pesmi. "Vse, kar je pomembno, je, da te pesem nagovori. Ni je treba razumeti. V svoje pesmi sem vključil številne stvari in ne bom se bremenil s tem, kaj pomenijo."

A pesmi so drugačne od literature, pravi. "Namenjene so petju, ne branju. Besede v Shakespearovih igrah so bile namenjene uprizarjanju. Natanko tako, kot je besedilo pesmi namenjeno petju, in ne branju ... In upam, da boste imeli priložnost slišati ta besedila, kakor je bilo mišljeno, da jih slišite: na koncertu, ob poslušanju plošče, kakor koli že ljudje danes poslušajo pesmi."

