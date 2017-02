Božji delec, skrit in razkrit v operni črni komediji za tri igralce in tri privide

Krstna izvedba komorne opere v Cankarjevem domu

21. februar 2017 ob 12:22

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Fizika Amon in Jose, ki sta na poti odkritja poznanega božjega delca, sicer obvladujeta materijo, a si hkrati prizadevata zunaj njenih meja, saj verjameta, da obstaja nekaj, česar ni mogoče zaznati zgolj z očmi, sta protagonista komorne opere Božji delec.

V Cankarjevem domu se obeta krstna izvedba opere, ki sta jo po motivu enodejanke Čarobna noč Slawomirja Mrožka, prepletene z verzi Williama Shakespeara, ustvarila libretist Milan Dekleva in skladatelj Pavel Mihelčič.

O meji med stvarnostjo in domišljijo

Zgodba pripoveduje o znanstvenikih, ki sta na poti do odkritja znamenitega Higgsovega bozona - znanega tudi kot božji delec -, v svet katerih vstopi mlada kozmologinja. V stvarni svet protagonistov Amona in Joseje tako z vsakdanjimi pogovori, fantazijami in razprtijami vdre kozmologinja Angela, ki ju sooči z resnico, da nič razen smrti v življenju ni gotovo.

"Zgodba, ki jo je pred več kot petdesetimi leti pripovedovala Mrožkova enodejanka Čarobna noč, je imela resnično ozadje in skrivnostno izpeljavo dveh oseb, ki begata med stvarnim in domišljijskim svetom. Sanje so lahko oprijemljivo stvarne, resnica je skoraj vedno neoprijemljivo sanjska. Čas je premaknjen, nestvaren, iz jutrišnjega sveta," so ob premieri zapisali v Cankarjevem domu.

Trkalnik in množica tolkal

Skladatelj Pavel Mihelčič je zgodbo pospremil s tolkalnim orkestrom, ki šteje 53 glasbil. Nanje bodo igrali štirje tolkalci, člani Orkestra Slovenske filharmonije in Slovenskega tolkalnega projekta Barbara Kresnik, Tomaž Lojen, Matevž Bajde in Franci Krevh. Mihelčičeva glasba je natanko takšna, kot jo besedilo zahteva, skrivnostna, včasih pa zelo prizemljena. V celoti pa je bolj atonalnega značaja, je na nedavni novinarski konferenci povedal libretist Milan Dekleva.

Božji delec je nastal v koprodukciji med Slovenskim komornim glasbenim gledališčem, Cankarjevim domom, Slovenskim tolkalnim projektom ter v sodelovanju z mednarodnim festivalom za sodobno glasbo Unicum. Z opero se bo bienalni festival tudi sklenil.

V vlogi Amona bo nastopil basbaritonist Janko Volčanšek, Jose bo baritonist Jože Vidic, Angela pa sopranistka Katja Kovalinka. Dirigirala bo Jerica Gregorc Bukovec. Režija je pripadla Evi Hribernik, scenografija pa Jaru Ješeju.

Krstna uprizoritev opere Božji delec bo v Cankarjevem domu drevi ob 20. uri, ponovitev pa bo v sredo.

P. G.