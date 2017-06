Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Nekaj let je bil celo minister, a je Gilberto Gil kljub temu ohranil status ikone glasbene kontrakulture. Foto: Reuters Če hočemo pojasniti svetovno priljubljenost in vpliv brazilske glasbe, ne moremo mimo lika in dela Gilberta Gila. Foto: Reuters

Gilberto Gil, oče brazilske "tropicalie", praznuje 75 let

V svoji karieri je prodal več kot štiri milijone albumov

26. junij 2017 ob 10:40

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Pevec, kitarist in tekstopisec Gilberto Gil velja za enega največjih brazilskih glasbenikov, ki je v svojem izrazu združil različne glasbene vplive, od rocka, ritmov brazilske sambe in bossa nove, prek afriške glasbe do reggaeja. Celo življenje je bil tudi goreč aktivist in dejaven politik, nekaj časa minister za kulturo. Danes praznuje 75 let.

Kot skladatelj, pisec besedil, kitarist in vokalist je Gil ustvaril enega najizrazitejših umetniških profilov. Njegova popglasba z nalezljivo ritmično strukturo, melodično raznolikostjo in ubranim prepletanjem slogov je očarala občinstvo po vsem svetu, doma pa ga je ustoličila kot enega največjih kantavtorjev. Ponaša se s številnimi izdanimi albumi in več grammyji.

Priljubljen je tudi po Evropi, v ZDA, na Japonskem, pa tudi v Sloveniji, kjer je že večkrat nastopil, nazadnje leta 2011. Kot so organizatorji zapisali ob njegovem takratnem gostovanju, Gil obdobja in okoliščine burnega in pestrega brazilskega življenja prevaja v mednarodni jezik glasbe, ki je dodatno obogaten s pronicljivimi, mestoma tudi družbeno kritičnimi besedili.

Tradicionalni bahijski ritmi sambe in rumbe v njegovih skladbah so prežeti z melodijami bossa nove in začinjeni z zvrstmi reggaeja, fanka in rocka. Spogledujejo se z afriško in orientalsko kulturo, ki ustvari melodično bogato, sočno in sončno glasbo, opremljeno z brazilsko-portugalsko mehko in spevno besedo.

Gil se je rodil leta 1942 v državi Bahia, zibelki brazilskih glasbenih velikanov, kot so pionir bossa nove Joao Gilberto ter Caetano Veloso, Gal Costa in Maria Bethania. Z Velosom je bil Gil del kulturnega gibanja "tropikalistov" v 60. letih.

Njegov singel Aquele abraco (Tisti objem), ki je izšel leta 1969, ko se je Gil podal v izgnanstvo, je veljal za simbol odpora proti diktaturi (1964-1985). Med bivanjem v anglosaksonskem okolju je glasbenik svoj repertoar obogatil z novimi vplivi, ki so segali od Beatlov pa vse do Jimmyja Hendrixa. Leta 1972 se je vrnil v Brazilijo, v tem času pa se navdušil tud nad reggeajem Boba Marleya - ena njegovih večjih uspešnic je singel Nao Chore Mais, priredba Marleyeve No Woman No Cry.

Med letoma 2003 in 2008 je bil tudi brazilski minister za kulturo, a je s funkcije odstopil in dal prednost glasbeni karieri in družini.

A. J.