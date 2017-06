Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Na Ljubljanskem gradu so za uvod v poletje pripravili glasbena in plesna večera pod zvezdnim nebom v ambientu grajskega dvorišča. Foto: MMC RTV SLO/Miloš Ojdanić Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Glasba in ples na grajskem dvorišču: festival nad Ljubljano

Ljubljanski grad vabi na večere Grajskega poletja

21. junij 2017 ob 11:22

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Na Ljubljanskem gradu se nocoj s koncertom Boštjana Gombača in njegove nove zasedbe Gombač & Kradljivci časa začenja "mini festival" Grajsko poletje. Ta bo do konca tedna ponudil še koncert zasedbe Katalena, ki praznuje 16 let, ter dva plesna večera z domačimi in tujimi gosti.

Zvečer bo pod zvezdnim nebom v ambientu grajskega dvorišča nastopil letošnji nagrajenec Prešernovega sklada z zasedbo Gombač & Kradljivci časa (Jošt Drašler - kontrabas, Uroš Buh - bobni, glas, Andraž Mazi - kitara, Nejc Škofic - klaviature), s katero bo premierno predstavil svoj avtorski prvenec, produkcijo letošnjega desetega festivala Godibodi.

Katalena s prvo pokušino novega materiala

Večer pozneje bo s koncertom nadaljevala priljubljena zasedba Katalena, stara skoraj 16 let. Do njenega rojstnega dne bo namreč manjkal le še en teden. Koncert na gradu sicer ne bo praznovanje obletnice, bo pa priložnost za vpogled v preteklost, sedanjost in prihodnost ustvarjanja skupine. Program koncerta bo pregled vseh šestih že izdanih albumov in obenem napoved prihajajočega, so zapisali organizatorji.

Ritmi, ob katerih Slovenci najraje zaplešejo

Sledila bosta plesna večera. Na prvem, ki bo v petek, 23. junija, bodo obiskovalci lahko zaplesali v latino ritmih salse, rumbe in ča-ča-čaja. Glasbeni gost bo hrvaška skupina z mednarodno zasedbo Cubismo. Njeni člani prihajajo iz Hrvaške, Slovenije, Kube in Ekvadorja. Igrajo energično plesno glasbo, ki temelji na afrokubanskih ritmih; ob prevladujočih ritmih salse in latino jazza je v glasbi Cubisma čutiti še vplive hip hopa, funka, džeza in rocka.

Ples pod zvezdami bo zaznamoval tudi sobotni večer. Ob glasbeni spremljavi DJ Aleša bodo obiskovalci lahko zaplesali v ritmih standardnih in latinskoameriških plesov; kot napovedujejo organizatorji, pa tudi tokrat ne bo šlo brez slavnostne četvorke. Gost večera bo hrvaški glasbenik, pevec in skladatelj Davor Radolfi.

A. J.