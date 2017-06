Imago Sloveniae z otvoritvenim koncertom predstavlja mlade klasične glasbenike

Novo letošnjega festivala ciklus kitarskih koncertov v Plečnikovi hiši

14. junij 2017 ob 10:06

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Uvod v letošnji, že 29. mednarodni festival, bo večerni koncert simfoničnega orkestra RTV Slovenija, ki se mu bo pridružilo devet solistov in trije dirigenti mlajše generacije.

Na koncertu, ki bo hkrati del festivala Junij v Ljubljani in uvodni koncert Poletja v stari Ljubljani, bodo na sporedu dela znanih skladatljev, od Johanna Straussa, Čajkovskega, Schumanna, Bizeta in Ravela do del domačih skladateljev Vita Žuraja in Leona Firšta.

Nastopili bodo sopranistka Talita Sofija Komelj, flavtist Robert Pogorilić, violinista Veronika Brecelj in Domen Lorenz, čelistka Zala Vidic, pianist Urban Stanič ter Klavirski trio Reverie. Za dirigentskim pultom se bodo menjali Mojca Lavrenčič, Miha Rogina in Slaven Kulenović.

Do konca avgusta bodo lahko poslušalci v okviru festivala prisluhnili 38 koncertom, na katerih bo nastopilo več kot 250 glasbenikov iz 23 držav. Festival ima dve glavni programski liniji, ena je klasična glasba iz različnih obdobij, druga pa džez.

Med koncerti, ki se bodo zvrstili v prihodnjih mesecih, so v Imago Sloveniae posebej izpostavili nemško-izraelsko zasedbo Else Ensemble, ki bo 3. julija zaigrala dela izključno skladateljic, med njimi tudi Nuše Šenk. Koncert Lanner kvarteta 26. junija bo nekoliko poseben v zvoku, saj zasedba v nasprotju s tradicionalno obliko godalnega kvarteta namesto violončela uporablja kontrabas.

V Ljubljano prihaja tudi mešani pevski zbor PUK, ki velja za enega najboljših afriških zborov, prisluhnili mu boste lahko 10. julija. Ruska violinistka Nadežda Tokareva, ki že vrsto let živi in deluje v Sloveniji, in pianist Evgeny Sinayskiy, velja za enega najodmevnejših in spoštovanih komornih glasbenikov in pedagogov v Evropi, bosta 24. julija nastopila v poklon 325-letnici Tartinijevega rojstva. Na festivalu bo nastopil tudi madžarsko-švicarsko-južnokorejski trio mladih glasbenic - Trio Catch, ki izstopa po edinstvenem načinu virtuoznega dialoga med različnimi zveni klarineta, violončela in klavirja. Koncert bo 9. avgusta v Mestnem muzeju.

Ljubitelji džeza bodo prišli na svoj račun avgusta, 4. avgusta bo na Starem trgu nastopil eden najpomembnejših italijanskih jazzovskih glasbenikov - tenorski saksofonist Max Ionata.

Letošnja novost bo ciklus kitarskih koncertov v Plečnikovi hiši, s katerim se bo ustanova poklonila obletnici smrti arhitekta Jožeta Plečnika.

K. T.