"Kralji a capelle" Naturally 7 odpirajo ptujsko Arsano

Začetek festivala Arsana na Ptuju

20. julij 2018 ob 15:44

Ptuj - MMC RTV SLO

Z nastopom ameriške a capella zasedbe Naturally 7 na dvorišču minoritskega samostana se na Ptuju začenja jubilejni 10. glasbeni festival Arsana. V devetih dneh se bodo na več prizoriščih zvrstila različna imena slovenske in tuje glasbene scene s področja klasične, jazz, etno, world, popularne, vokalne in instrumentalne glasbe.

Eden izmed vrhuncev je že kar na začetku festivala. Odkar so na treh svetovnih turnejah s kanadskim zvezdnikom Michaelom Bubléjem nastopili v več kot 25 državah, veljajo Naturally 7 za eno najpomembnejših vokalnih skupin na svetu. Pevci skozi vokalno igro posnemajo bobne, bas kitaro, trobila in klaviature.

"Tudi letos nam je uspelo v najstarejše slovensko mesto pripeljati kralje a capella glasbe," je poudaril umetniški vodja in direktor festivala Mladen Delin. "Naturally 7 so verjetno najpomembnejša vokalna zasedba trenutno na planetu. Nastopili so po vsem svetu pred več milijoni oboževalcev in verjamem, da bo to vokalni vrhunec poletja, ki bo pritegnil na Ptuj občinstvo z vseh koncev Slovenije in tujine," je pojasnil.

V soboto bo sledil Večer nove popevke, posvečen uglasbeni poeziji Roka Vilčnika, z gosti Pliš, Papir, Severo Gjurin in Bilbi. V nedeljo pa bo na dvorišču minoritskega samostana znova mogoče doživeti ptujski projekt iz časa Evropske prestolnice kulture (EPK) Tango story v prenovljeni zasedbi s pevko Ireno Yebuah Tiran ter plesalcema Andrejo Podlogar in Blažem Bertoncljem.

V naslednjih dneh se bodo med drugim predstavili še Tadej Toš, Klemen Slakonja & All stars Orchestra, Vox Arsana z Vladom Kreslinom, Maja Keuc – Amaya, Cubismo in Magnifico.

Klasične mojstre, ki bodo nastopili v dvorani ptujskega gradu, bosta med drugim zastopala srbski pianist Vladimir Miloševič in virtuoz na flavti Martin Belič, na odrih Glasbe v mestu pa bodo nastopili vidni slovenski džezovski glasbeniki, ki delujejo v tujini.

Novost je Oder mladih, kjer se bodo predstavili mladi ptujski glasbeniki. Pripravili so tudi poseben program za otroke, mednarodno poletno plesno akademijo, poulično dogajanje in razstave.

Uradno se je festival začel že na začetku junija z opernim večerom na Panorami, kjer je operni ansambel Slovenskega narodnega gledališča Maribor na prostem prišlo poslušati okoli 3000 ljudi.

Mednarodni glasbeni festival se je v desetih letih po besedah Delina povzpel na visoko mednarodno raven. Do zdaj je ponudil več kot 600 koncertov, gostil 5.500 umetnikov mednarodnega slovesa in privabil okoli 250.000 obiskovalcev. "To je za Ptuj z 20.000 prebivalci zelo veliko število. S tem se je Ptuj tudi zapisal na svetovni glasbeni zemljevid," je povedal.

"To je bil naš glavni cilj, ko smo snovali festival. Ptuj ima res neverjetna prizorišča. Ima čudovite ulice, trge in dvorišča, ki še posebej v poletnem času nudijo posebno atmosfero za koncerte. Priročna je tudi njegova majhnost, kar omogoča lahko dostopnost do različnih prizorišč," je še pojasnil Delin.

Kulturno poletje na Ptuju

Arsana je eden izmed treh glavnih poletnih festivalov na Ptuju – poleg festivala sodobne umetnosti Art Stays, ki se je sklenil pred dnevi, in Dnevi poezije in vina, ki so na sporedu avgusta. Čeprav je Art Stays uradno končan, so razstave na ogled še do začetka septembra.

