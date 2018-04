Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.9 od 7 glasov Ocenite to novico! Kollegah je 33-letni Felix Blume, Farid Bang pa je star 31 let. Foto: Reuters Nagrade echo nemška glasbena industrija podeljuje že od leta 1991; namenjene so najbolj prodajanim izvajalcem / albumom v različnih žanrih. Foto: Reuters

Nemci ogorčeni zaradi nagrade za "antisemitistična raperja"

Kollegah in Farid Bang sta se znašla v žarišču javne razprave

16. april 2018 ob 14:12

Berlin - MMC RTV SLO, Reuters

Nemško javnost je prejšnji teden razdelilo vse glasnejše negodovanje zaradi glasbene nagrade echo, ki sta jo letos dobila raperja, obtožena antisemitizma. Obsodbi se je pridružil celo prvi mož korporacije Airbus.

Nemec Tom Enders, ki je na čelu multinacionalke Airbus, je za časopis Bild am Sonntag komentiral, kako zelo ga je šokirala "ambivalentnost javnosti" do letošnjih dobitnikov ugledne nagrade echo, raperjev Kollegaha in Farida Banga; podelitev nagrade je bila - po naključju - ravno na dan spomina na žrtve holokavsta.

"To škodi mednarodnemu ugledu Nemčije. Je antisemitizem počasi že sprejemljiv?" je komentiral Enders, in dodal, da bi do muslimanov sovražno besedilo sprožilo veliko večje ogorčenje javnosti.

Zveza nemške glasbene industrije BVMI je bila v zadnjem tednu tarča kritik, zato ker so nagradili album, ki je bil v Nemčiji prodan v več kot 200 tisoč izvodih; številne judovske organizacije so sicer opozorile, da so nekatera besedila žaljiva do internirancev koncentracijskega taborišča Auschwitz.

Afera je sicer del obsežnejše razprave v nemški javnosti; v zadnjem času je bilo več odmevnih primerov, v katerih so bili posamezniki, celo majhni otroci, tarče antisemitičnega sovraštva in nadlegovanja. Država je pred kratkim imenovala prvega vladnega pooblaščenca za to vprašanje, Felixa Kleina.

V pesmi 0815 raperja govorita o tem, da je njuno "telo bolj izoblikovano kot pri zapornikih Auschwitza" ("Mein Körper definierter als von Auschwitzinsassen"), v nekem drugem besedilu pa napovesta, da "bosta izvedla nov holokavst": "prihajam z molotovko".

Dobra prodaja ne bo več edino merilo?

Zveza BVMI je svojo odločitev najprej zagovarjala, češ da nagrado podeljujejo na podlagi števila prodanih plošč, ne pa kakovosti, je pa Florian Drücke napovedal, da bo zaradi protestov nagrada (oz. proces nominacije) doživela določene spremembe; poudaril je, da organizacija obsoja vse oblike antisemitizma, ksenofobije, seksizma, homofobije in poveličevanja nasilja.

Pravosodni minister Heiko Maas je za Der Spiegel na to temo pristavil, da "si antisemitične provokacije ne zaslužijo nagrad - ostudne so". Z ostrim nasprotovanjem so se oglasili tudi krščanski in judovski verski voditelji.

Oba raperja sta sicer javno že povedala, da antisemitizem obsojata. Kollegah je 33-letni Felix Blume, Farid Bang pa je star 31 let.

