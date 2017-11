"Ni se mi zdelo nemogoče, da bi imelo evropsko občinstvo naše početje za absurdno"

Intervju pred koncertom avstralskega tria The Necks

27. november 2017 ob 07:56

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Prepričan sem, da pri nas pretirano zavestno delovanje ne bi moglo izpasti dobro, saj bi to bil trenutek, ko bi naša glasba izgubila svojo čarobnost," med drugim pravi basist Lloyd Swanton, ki s Chrisom Abrahamsom na klavirju in Tonyjem Buckom na bobnih tvori zasedbo The Necks.

The Necks se ponašajo s statusom kultne zasedbe. Avstralski, predvsem improvizatorski trio ima v izvorni postavi za seboj okrogla tri desetletja in skoraj dvajset studijskih albumov ter po vseh teh letih še zmeraj polno malho kritiške hvale in predano občinstvo. Avantgardni jazz, sodobni jazz, svobodni improvizirani jazz, celo trance jazz, pa tudi razpoloženjska eksperimentalna, abstraktna in minimalistična glasba … in še je označevalcev, v katere je mogoče loviti njihovo ustvarjanje. Vendar se to vselej razvija, pa naj bo gledano na ravni njihove 30-letne skupne poti, enega albuma, enega koncerta ali ene same skladbe.

Sicer pa so The Necks na naših tleh že večkrat nastopali, tokrat prihajajo v Ljubljano z letošnjim albumom v žepu, ki so ga naslovili Unfold in je izšel pri založbi Ideologic Organ, ki jo vodi Stephen O'Malley. Pred drevišnjim koncertom smo se pogovarjali z basistom Lloydom Swantonom.

Glede na to, da ustvarjate instrumentalno glasbo, kjer se torej pri naslavljanju albuma ne morete opreti na besedila oziroma iz njih izvirajoče naslove, kako se odločate za naslove albumov?

Odločitve glede naslavljanja plošč so lahko precej naporne in kdaj potrebujemo tudi po več mesecev, da se dokončno odločimo za naslov, s katerim se bomo vsi trije strinjali. Običajno v beležnico, ki jo imamo v studiu vedno pri roki, že med snemanjem vsak od nas zapisuje potencialne naslove. Vendar se pogosto zgodi, da noben od teh zabeleženih potencialnih naslovov ne zadovolji vseh treh članov zasedbe in zato se moramo začeti dogovarjati glede tega, kar pa nato pogosto poteka prek elektronske pošte. S časom dosežemo soglasje in kolikor se spomnim, je vsak od nas skozi vsa ta leta prispeval sorazmeren delež naslovov naših albumov. Če se prav spomnim, se je naslova tega zadnjega albuma domislil naš pianist Chris (Abrahams, op. n.).

Torej pri vaših albumih ne gre niti za ohlapno konceptualno zastavljene celostne projekte, na osnovne zamisli katerih bi kazali ali namigovali naslovi?

Ne, ustvarjanja si ne zastavimo tako, da bi ga vnaprej navezali na nek koncept. Kdaj pa kdaj že razpravljamo, preden se odpravimo v studio, vendar ne gre za postavljanje jasnih smernic. V resnici je naš običajen pristop, da se snidemo v studiu, pogledamo eden drugega in se medsebojno povprašamo, kdo od nas treh ima kakšno idejo, ter se podamo na pot muziciranja s tega preprostega izhodišča. Naj si bo, da ima eden od nas idejo določene teksture ali vzorca, drugi se bo nato navezal nanjo in predlagal, da bi lahko dodali še to ali tisto … ter se tako začnemo nadgrajevati in muzicirati v neki ohlapno zastavljeni smeri.

Na tem mestu moram izpostaviti, da je večina naših studijskih albumov posnetih na način, ki sem ga pravkar opisal – z albumom Unfold pa je bilo nekoliko drugače. Odpravili smo se v studiu, našemu tehniku naznanili, naj kar začne snemati, eden od nas pa je začel igrati, čemur sta se nato priključila še druga dva in smo se večkrat za okoli omejenih 20 minut prepustili temu, saj smo posnetke želeli izdati kot album. Le malo smo se nato še ukvarjali s posnetim materialom in na določenih mestih še kaj dodatno nasnemavali, dodali malo klaviatur ali tolkal, vendar zares zelo malo. Zato bi lahko dejali, da je ta, nedavno izdana plošča sicer res studijski album, vendar pa je bolj kot ne posnetek žive improvizacije.

Sodelujete skozi leta z istim ali istimi tehniki? Ne le v studiu, temveč tudi na koncertih? Oziroma - če se izrazim drugače - imate v ozadju še četrtega člana?

Lahko bi dejal, da ga imamo. Že kar precej let z nami sodeluje studijski tehnik Tim Whitten. Če pogledate katalog naših izdaj, boste njegovo ime zasledili na naših vsaj desetih albumih, če se ne motim. S Timom smo se res tako dobro ujeli, da nas kot tehnik spremlja tudi na koncertih po Avstraliji, občasno tudi v tujini. Vendar ga žal na prihajajoče evropske koncerte ne bo z nami, tako da bomo morali zaupati vsakokratnim tehnikom, s katerimi razpolagajo koncertna prizorišča.

Leta 2019 bo minilo 30 let od izida vašega dolgometražnega prvenca Sex. Kako se je od takrat spremenila vaša medsebojna dinamika? Ste kot mladi glasbeniki potrebovali več ali ravno manj besed za uspešno skupno muziciranje v primerjavi z današnjo situacijo, ko ste že res prekaljeni glasbeniki?

Dandanes se res manj pogovarjamo, vendar se zagotovo še zmeraj zelo dobro razumemo. Skozi leta je pač prisotnega vse več medsebojnega razumevanja na glasbeni ravni, zaradi česar lahko odpade velik del potrebe po govorjenju. Vendar gre za postopni razvoj. Če prisluhnete zgolj albumu Sex, si morda ne bi mislili, da bomo čez približno 30 let posneli kaj takega, kot je naš najnovejši album – če pa prisluhnete še našim albumom, ki so se zvrstili med tema dvema, pa se razodene neka precej jasna razvojna pot od začetka do danes. To je delno tudi rezultat tega, da se ob snemanju novega materiala običajno vsaj nekako bežno vprašamo, kje smo in kam bi radi krenili s te točke. Kljub vsemu povedanemu pa ne bi dejal, da smo se drastično spremenili. Počnemo, kar smo od nekdaj počeli, le da to počnemo zdaj nekoliko drugače, saj smo vendar 30 let starejši (smeh).

S vračate kdaj k svojim zgodnjim izdajam? Tako zgolj v mislih kot v povsem praktičnem smislu, da prislonite kdaj uho svojemu staremu materialu. Vam kdaj lasten pretekli material služi kot orientir za lažjo osmislitev trenutne pozicije?

V osnovi tega niti ne počnemo. Vsake toliko pa si preposlušam katero od naših starejših stvaritev, ampak bolj v smislu, da se opomnim, od kod prihajamo. Vsake toliko pa tudi, da se zabavam na način, da se pretvarjam, da nisem eden od glasbenikov, ki so ustvarili to ploščo, temveč eden od poslušalcev. Zanimivo mi je vsaj poskušati prisluhniti lastni glasbi s tega vidika.

Naj povem še, da sem naš prvi album mnogo let po njegovem izidu uporabljal za uspavanje svojega otroka, ko je bil še čisto majhen. In tudi več ljudi mi je povedalo, da je album Sex zaradi njegove umirjenosti, ki ga dela prijetnega za predvajanje čez noč, uporabljalo za uspavanje dojenčkov. Je pa pri meni zaradi tega nastopila naslednja situacija - ko je moj otrok zrasel zadosti, da ga ni bilo več treba uspavati z glasbo, sem se jaz do te mere in predvsem v takih situacijah naposlušal tega albuma, da mi je bila potem ob njem vedno prva asociacija "otroško vreščanje sredi noči". K sreči sem se s časom otresel tega (smeh). Tudi sam dejal, da je Sex, ki je naš najuspešnejši album, zares prestal preizkus časa, vendar se nikoli ne vračamo k starim zadevam na način, da bi jih želeli kakor koli ponoviti.

V vaši glasbi uživajo torej tako dojenčki kot odrasle osebe, vmes so pa še tisti, ki so bili spočeti kasneje kot vaš prvi album, vendar se morda že celo desetletje udeležujejo vaših koncertov. Koliko opravka ima vaša glasba s stikom s kolektivnim nezavednim, glede na to, da komunicira s tako širokim demografskim diapazonom, da lahko vzbuja vtis, da gre za nekaj univerzalnega?

Najbrž bo res nekaj na tem! Sicer se nikoli nismo v to poglabljali z znanstvenega vidika, kot glasbeniki delujemo na povsem instinktivni ravni. Tudi bi stežka podali objektivno oceno, saj gre za naše lastno početje. Bi pa lahko na ta način razložili uspeh The Necks skozi toliko let - saj kot vemo, komercialni uspeh in improvizatorske zasedbe praviloma ne gredo skupaj.

Morda se nam je z glasbo uspelo približati nečemu, s čimer se ljudje lahko poistovetijo ne glede na demografijo in geografijo. Naš bobnar Tony (Buck, op. n.) se je pred mnogimi leti preselil v Evropo in tako smo skupaj muzicirali le, ko je občasno prihajal domov. Nato pa je pred skoraj 20 leti predlagal, da bi se podali na turnejo po Evropi, saj je predpostavil, da bi bila tam naša glasba dobro sprejeta. Odkrito povedano – nisem bil prepričan, ali bo naša glasba sprejeta izven Avstralije. Ni se mi zdelo nemogoče, da bi imelo evropsko občinstvo naše početje za absurdno. Vendar se je že na prvem koncertu turneje pokazalo, da so poslušalci seveda povsem razumeli, kaj počnemo in uživali v slišanem. To nam je dalo misliti, da je naše ustvarjanje najbrž bistveno bolj univerzalno, kot smo si sprva sploh drznili misliti, saj smo do takrat v veliki večini nastopali pred občinstvom v Sydneyju, kjer smo tudi odraščali.

Za seboj imate koncerte v precej različnih prizoriščih, čemur prilagajate tudi svoje igranje. Vplivajo tudi različna občinstva na vaše igranje? In če smo že pri občinstvu – do katere mere je spodbudno za vas, da vaše koncerte obiskujejo tudi zares mlade generacije?

Občasno se zgodi, da igramo v zelo hrupnem prostoru in najslabše, kar bi lahko storili je, da bi poskušali nekako vsiliti naš zvok na ta že tako ali tako prisoten hrup in se boriti z njim. V tem primeru je najbolje, da začnemo z res tihim igranjem, zaradi česar prostor praviloma potihne, saj ljudje prisluhnejo. Vendar si nato privoščimo glasno igranje, nato tiho in spet glasno … na tej točki tudi tisti v občinstvu, ki bi se radi še naprej pogovarjali, spoznajo, da ne morejo več oceniti, kdaj šepetati in kdaj kričati ter tako raje utihnejo.

Sicer pa je nasploh zelo spodbudno videti tudi mlajšo generacijo na naših koncertih! Po drugi strani pa nas veseli tudi, da lahko še zmeraj igramo naši generaciji in smo naravnost počaščeni, da nekateri obiskujejo naše koncerte že 30 let in da jim naša glasba po vsem tem času še zmeraj nekaj pomeni.

Kako je slišati pogovor po koncertu med člani tria, ki je v veliki meri zapisan improvizaciji? Se je kdaj zgodilo, da kateri od vas menil, da je bil koncert presežno dober, drugemu pa se je zdel na primer medel?

Običajno razpravljamo v smeri občutkov, kako uspešen se je zdel koncert vsakemu od nas in res se lahko zgodi, da se naši vtisi precej razhajajo. Tako bo morda eden dejal, da se je mučil in se kar nekako ni uspel vživeti – drugi pa se bo morda na to odzval z začudenjem, saj se mu je bilo užitek muzicirati z njim in mu je bil slišati izvrstno ...

Torej nimate težav s tem, da bi kateri od vas želel dominirati in bi mu druga dva kdaj to naknadno očitala?

Na koncerte se nikoli ne ozremo tako zelo specifično, pa tudi medsebojnim kritikam se ogibamo, saj se vedno držimo tega, da ima vsak od nas enakopraven glas znotraj ansambla. Če bi se mi zdelo, da je kateri od drugih dveh bil dominanten, bi to razumel kot nekaj, kar je del določene skladbe ali koncerta in bi to sprejel. Vendar če bi se to dominiranje dogajalo na vseh koncertih v naslednjih petih letih, bi pa resno razmislil, ali si še želim ostati v teh zasedbi (smeh).

Naše sodelovanje je plodno tudi, ker drug drugemu vedno puščamo prostor za odklone od prvotno zastavljene smeri. In tudi, če se vsem trem zdi, da je nek koncert izpadel slabo, ne bomo nikoli sedli skupaj in se spraševali, kaj naj storimo. To bi bilo grozno! Tako se raje usmerimo v to, da pozabimo slabo izkušnjo in se naslednjič odpravimo na oder čim bolj neobremenjeni s tem, kar je bilo. Prepričan sem, da pri nas pretirano zavestno delovanje ne bi moglo izpasti dobro, saj bi to bil trenutek, ko bi naša glasba izgubila svojo čarobnost.

Vaš album Aether je pred nekaj leti pristal v Nacionalnem registru zvočnih posnetkov, ki obstaja pod okriljem Avstralskega nacionalnega filmskega in zvočnega arhiva. Kakšen postopek je vodil do tega in ali ste si kdaj koli na začetkih The Necks mislili, da boste postali tako rekoč del uradne nacionalne zgodovine Avstralije?

Na prvem mestu gre za dejanski arhivski prostor v avstralski prestolnici, kjer so shranjeni različni posnetki - naj bodo filmski ali zgolj zvočni - , kot so na primer posnetki pomembnih političnih govorov ali pa kakih prelomnih novic. Vendar ta institucija v nameri ohranjanja svoje družbene relevantnosti skrbi za redno vključevanje aktualnejših zadev v svojo zbirko. Če se ne motim, na letni ravni naberejo nominacije za vključitev v ta register zvočnih posnetkov, nato pa strokovna komisija odloči, katerih deset predlaganih zadev bodo uvrstili vanj. Moram reči, da smo bili zelo ponosni, ko so naš album vključili v to družbo posnetkov.

Nikakor nismo pričakovali ali celo delovali v smeri, da bi postali del česa pomembnega. The Necks smo se na svojo pot dejansko podali celo kot zasedba, ki ne bo nikoli niti nastopala v javnosti - tako da si lahko mislite, da nam vprašanje prepoznavnosti ni bilo pretirano mar. Pomembno nam je bilo prepričanje, da ne sme biti glasba, kakršno ustvarjamo, izpostavljena nobenim zunanjim pritiskom. Med te zunanje pritiske smo takrat prištevali tudi občinstvo, pa naj bi bilo še tako dobrohotno ... Potem pa smo dobili ponudbo, da bi nastopili v živo, kar smo tudi storili in počnemo že več desetletij. No, in tako smo za zmeraj izgubil neizpostavljenost zunanjim pritiskom (smeh).

Pina Gabrijan