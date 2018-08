Nikola Pajanović danes v boj za finale izbora Evrovizijski mladi glasbeniki

Najboljši mladi glasbeniki Evrope se predstavijo

18. avgust 2018 ob 11:52

Edinburg - MMC RTV SLO

V Edinburgu se danes začenja polfinalni izbor Evrovizijskih mladih glasbenikov, na katerem se za laskavi naziv poteguje 18 mladih virtuozov. Slovenijo letos zastopa 18-letni violinisti Nikola Pajanović, njegov nastop pa lahko ujamete tudi v neposrednem prenosu na MMC-ju.

V dveh polfinalnih dneh se bo zvrstilo šest sklopov nastopov - v vsakem bodo nastopili trije tekmovalci. Polfinale se bo začel danes ob 15.00, Pajanović pa bo na oder stopil ob 17.00. V 18-minutnem polfinalnem programu se bo predstavil z deli Paganinija, Kreislerja in belgijskega skladatelja Ysaÿeja. Mladi virtuoz je na Škotsko odpotoval s profesorjem Gorjanom Košuto in z vodjo slovenske delegacije, urednico Uredništva glasbenih in baletnih oddaj TV Slovenija Danico Dolinar.

Po koncu jutrišnjega dne bo žirija izbrala šest glasbenikov, ki se bodo predstavili na finalnem nastopu, ki se bo zgodil 23. avgusta ob 20.30 (v neposrednem prenosu ga bo mogoče spremljati tudi TV SLO 1). Poleg kipa prinese nagrada zmagovalcu tudi 7.000 evrov in priložnost za nastop z BBC-jevim Škotskim simfoničnim orkestrom. Glasbenik, ki bo osvojil drugo mesto, prejme denarno nagrado v višini 3.000 evrov.

Prireditev, ki združuje klasično glasbo in mlade talente, Evrovizijski mladi glasbeniki, je vseevropsko tekmovanje v klasični glasbi, ki ga organizirajo članice EBU-ja.

Uspešna predstavitev Slovencev na dozdajšnjih tekmovanjih

Po številnih uspehih slovenskih mladih glasbenikov na tem tekmovanju, med drugimi tudi zmage flavtistke Eve Nine Kozmus leta 2010, drugega mesta pianista Urbana Staniča pred dvema letoma in tretjega violončelistke Karmen Pečar, je tokrat slovenski predstavnik Nikola Pajanović, študent violine na Akademiji za glasbo v Ljubljani in gimnazijskega programa na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana. Žirija priznanih slovenskih glasbenih umetnikov in pedagogov – predsednica žirije Dika Bravničar, Hinko Haas in Franc Kosem – ga je izbrala na nacionalnem izboru, ki ga je tudi letos organiziralo in priredilo Uredništvo glasbenih in baletnih oddaj TV Slovenija.

Četrtkov zaključni večer letošnjega tekmovanja bodo, kot rečeno, prenašali na TV SLO 1, iz studia TV Slovenija pa ga bo komentiral Andrej Hofer. Urednica prenosa iz Edinburga je Danica Dolinar.

M. K.