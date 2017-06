Razprodane Stožice čakajo slovitega Andreja Rieuja

Na sceni je že skoraj 40 let

14. junij 2017 ob 08:35

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

V razprodanih Stožicah bo drevi nastopil sloviti nizozemski dirigent in violinist Andre Rieu, ki bo s svojim orkestrom Johanom Straussa predstavil del svojega širokega repertoarja.

Rieu, ki ga imajo nekateri za sodobnega Johanna Straussa, je mednarodno slavljen kot kralj valčka našega časa. Svoje sanje je začel živeti leta 1994 in odtlej je s svojim orkestrom prepotoval ves svet. Njegov program je sestavljen iz največjih glasbenih uspešnic iz filmov, muzikalov in oper, najlepših valčkov, pa tudi iz skladb iz zakladnice popa in rocka. Znan je po svojem sproščenem nastopu, v katerem rad zabava občinstvo.

Nizozemskega violinista je na koncertih po vsem svetu doslej poslušalo že okoli 10 milijonov ljudi v 36 državah, prodal je več kot 40 milijonov albumov. Če se še nekoliko pomudimo pri številkah: spremljevalni orkester je največji zasebni orkester na svetu in šteje 60 stalnih članov, od tega 50 glasbenikov in deset pevcev desetih različnih narodnosti. Zaposlenih ima kar 94 ljudi, ki jih na turnejah spremlja še dodatnih 100 najetih sodelavcev.

K. T.