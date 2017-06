Sazor si od pavšala za uporabo avtorskih del letos obeta do pol milijona evrov

Donosen vir zaslužka so vrtci in šole

10. junij 2017 ob 10:57

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Večina osnovnih in srednjih šol ter vrtcev je s Sazorjem že podpisala pogodbe o plačevanju pavšala za kopiranje avtorskih del. Iz tega naslova si v avtorski in založniški organizaciji po besedah predsednika poslovodstva Rudija Zamana v letošnjem letu obetajo do pol milijona evrov, ki jih nameravajo razdeliti v prihodnjem letu.

Slovenska avtorska in založniška organizacija za pravice reproduciranja (Sazor) je 1. avgusta lani podpisala krovni sporazum o plačevanju pavšala za uporabo avtorskih del v srednjih šolah in vrtcih. V imenu srednjih šol ga je podpisala zveza srednjih šol in dijaških domov, v imenu vrtcev pa skupnost vrtcev. Ker osnovne šole nimajo svoje krovne organizacije, je bilo v sporazumu določeno, da začne za osnovne šole veljati, ko ga podpiše večina, torej več kot 226 osnovnih šol, kar se je zgodilo sredi avgusta lani.

Sporazum je tako v veljavo vstopil septembra, z novim šolskim letom. V skladu s sporazumom so morale vsaka od osnovnih in srednjih šol ter vrtci s Sazorjem podpisati še pogodbo o plačevanju pavšala. Na podlagi takšne pogodbe zdaj ministrstvo šolam in vrtcem povrne denar, ki ga nakažejo Sazorju.

Pogodbo je po Zamanovih besedah do zdaj podpisalo 90 odstotkov osnovnih šol. Srednje šole so po njegovih besedah to večinoma že naredile, prav tako vrtci. Tiste šole, ki pogodbe ne bodo podpisale v nekem doglednem času, bodo predali Sazorjevi pravni službi. "Vse so namreč pogodbo dolžne podpisati, saj jih k temu zavezuje krovni sporazum," je Zaman dejal za STA.

Vrtci plačujejo pavšal le za otroke, starejše od pet let, in sicer pol evra neto letno, šole pa za vsakega dijaka oziroma učenca 1,70 evra neto letno. Takšni zneski veljajo za naslednja tri leta, nato pa bodo vsi vpleteni znova pretresli njihovo višino glede na to, kaj bo pokazala analize uporabe avtorskih del na šolah in v vrtcih. V naslednjem triletnem prehodnem obdobju bodo namreč tekle meritve in analize o tem, kaj in koliko se fotokopira na slovenskih šolah in vrtcih.

Polovica zaslužka gre avtorjem

Po oceni predsednika njegovega poslovodstva naj bi Sazor letos iz naslova plačevanja omenjenega pavšala prejel do pol milijona evrov, ki jih nameravajo razdeliti prihodnje leto. Delitev določa zakon. "Ko odbijemo stroške dela, bo šlo 50 odstotkov avtorjem, 50 odstotkov pa založnikom. Potem se bo naprej delilo po varovanih delih. Najprej eno tretjino po članstvu, dve tretjini pa po številu varovanih del in številu strani, katerih avtor oziroma založba varuje," je še povedal Zaman.

