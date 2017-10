Skrb glasbenikov za našo uglašenost s svetom

SIGIC z novo kompilacijo Uglaševanje v svet: Slovenija

18. oktober 2017 ob 22:09

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Kompilacijam Jazz Slovenia 2011, Etno Slovenia 2011, Eksperiment Slovenia, Klasika Slovenia in Jazz Slovenia 2015: Čas za improvizacijo se po novem pridružuje še nova bera aktualne slovenske produkcije iz polja glasb sveta in sorodnih glasbenih usmeritev, ki je izšla na kompilaciji Uglaševanje v svet: Slovenija.

Vse omenjene kompilacije je na zgoščenkah izdal Slovenski glasbenoinformacijski center (SIGIC). Na najnovejši Uglaševanje v svet: Slovenija oziroma angleško Tuning into the World: Slovenia so predstavljeni nekateri izvajalci, komponisti in aranžerji iz žanrskega polja glasb sveta, ki so v obdobju med letoma 2015 in 2017 s svojim delom zaznamovali to sceno v Sloveniji.

Nabor 16 skladb domačih izvajalcev

Na kompilacijo Uglaševanje v svet: Slovenija so se uvrstile skladbe Magnifica, Rudija Bučarja & Marka Črnčeca (Churnchetz), Katalene, Katje Šulc, Goran Bojčevski Quarteta, Zamee, Vlada Kreslina, Vasko Atanasovski feat. Jehan Barbur, Darle Smoking, Janeza Dovča, Klarise Jovanović & Della Segodbe, Mateje Gorjup, Drajnarjuva vampa, Bakaline, Silvane Paletti in Širom.

Delno akademsko obarvana komisija

Merili za izbor za uvrstitev na kompilacijo sta bili aktualnost in kakovost, skladbe pa so žanrsko in razpoloženjsko zelo raznolike, so sporočili s SIGIC-a. O izboru skladb, posnetih v zadnjih treh letih, je odločala komisija v sestavi: glasbena publicistka in raziskovalka Katarina Juvančič, raziskovalec in predavatelj na oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo na filozofski fakulteti Miha Kozorog ter dolgoletni sodelavec festivala Druga godba Rok Košir.

Proslavitev vznemirljivih glasbenih poglavij

Ob izidu je Katarina Juvančič zapisala, da kompilacija predstavlja in proslavlja sveža in vznemirljiva poglavja uglaševanja s svetom in glasbami sveta, napisana v zadnjih nekaj letih: "Zato v tem pisanem večžanrskem naboru nismo mogli zaobjeti vseh pomembnih in uveljavljajočih se protagonistov/k. Pa vendar se lahko ob tej priložnosti pobližje seznanimo z nekaterimi od tistih, ki so v zadnjem času vzbudili zanimanje domače in mednarodne javnosti bodisi zaradi zanimivih sodelovanj, žanrskih spajanj in združevanj bodisi zaradi ustvarjanja novih glasbenih slogov."

Kompilacija potuje na Poljsko

Zgoščenka Uglaševanje v svet: Slovenija bo konec meseca predstavljena tudi na sejmu Womex 2017, ki je največje in najpomembnejše zbirališče te strokovne scene in bo letos potekal v Katovicah na Poljskem. Nosilec zvoka pa je izšel v družbi spremne knjižice v slovenskem in angleškem jeziku.

P. G.