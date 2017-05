Prihajajoča sezona v SNG-ju Maribor: preizpraševanje biti in porajanja ljubezni

Kaj se obeta v sezoni 2017/18?

Slovensko narodno gledališče Maribor, ki "je s svojo izvirno gledališko produkcijo nenehno plemenitilo slovenski kulturni prostor in premikalo meje mogočega – ne samo v uprizoritveni umetnosti, ampak tudi v družbi, bodisi z idejami, ustvarjalnostjo ali s svojim družbenim angažmajem," se približuje stoletnici ustanovitve, pravi njegov direktor Danilo Rošker.

Umetniška direktorica Drame Diana Koloini, umetniški direktor Opere Simon Krečič, umetniški direktor Baleta Edward Clug in Danilo Rošker so predstavili repertoar največjega slovenskega nacionalnega gledališča: Drame, Opere in Baleta ter Simfoničnega orkestra za prihajajočo sezono. S superintendantom gledališča Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi iz Trsta Stefanom Pacejem so predstavili tudi sodelovanje med obema operno-baletnima hišama.

Gniloba konkurenčnosti in egocentrizem

Uprizoritev bržkone najslavnejše tragedije modernega časa, Shakespearovega Hamleta, ki se bo v režijskem konceptu Gáborja Tompe ponovno dotaknila vprašanja vseh vprašanj – biti ali ne biti, odpira dramsko sezono 2017/18. Hamletova bivanjska dilema, ki se kompleksno razrašča v cel spekter problemov, pred katerimi nismo imuni tudi v sodobnem času družabnih omrežij, bo kot vodilni motiv odzvanjala tudi v drugih novih produkcijah Drame.

Med njimi je na primer družbenokritična komedija Bog masakra Yasmine Reza, po kateri je bila posneta tudi filmska uspešnica. V predstavi v režiji Philippeja Calvaria se v okviru navidezno vljudne debate med starši, ki jo je sprožil incident med dvema najstniškima sinovoma iz dveh uglednih meščanskih družin, postopoma razkrivajo predsodki, primitivizem, verbalno nasilje in šovinizem, ki vsake toliko nujno izbruhnejo na plan.

Samomorilec Nikolaja Erdmana, črna komedija v režiji Ivane Djilas, se dotakne še kako aktualne problematike brezposelnosti, ko postane samomor ironično sredstvo posameznikove samopotrditve in še zadnje "blago" v postsocialističnem družbenem sistemu, ki sta ga načela gniloba konkurenčnosti in egocentrizem.

Vinko Möderndorfer, eden najopaznejših sodobnih slovenskih dramatikov, se v gledališki "pesnitvi" Fant, dekle in sivolasi gospod v svojem značilnem poetsko-ironičnem slogu spopade s problemom iluzije dramskega gledališča, zlasti prekrivanja realnega s fantazmo, ki se v odnosu med vsemi tremi osebami vedno bolj intenzivno prepleta po diktatu sivolasega režiserja. Februarsko premiero omenjene gledališke pesnitve bo režirala Mateja Kokol.

Jernej Lorenci bo svojo strast do antičnih grških besedil naslednjo pomlad zastavil v intenzivnem dialogu s Platonovim Simpozijem, ki velja za enega prvih resnejših poskusov spoznavanja resnične narave ljubezni.

Dramsko sezono 2017/2018 bo sklenil nekoliko drugačen pogled na ljubezen, kakršnega je v svoji ljudski igri Kazimir in Karolina pod krinko frivolnega festivalskega razpoloženja začrtal madžarsko-nemški dramatik Ödön von Horváth. Preigravanje različnih možnosti ljubezni, razpetih med "njegovo" zagrenjenostjo, "njeno" živahnostjo in skupnimi dvomi, bo na oder mariborske Drame postavil režiser Eduard Miler.

Pariški boemi in vprašanje moči usode

Nova uprizoritev Puccinijeve operne mojstrovine La bohème, v kateri je skladatelj s pretresljivo melodično ekspresijo in z bogato simfonično paleto upodobil usodo pariških boemov in njihovih ljubezenskih zgodb, bo odprla sezono Opere. Skladatelj se je prav s tem delom uveljavil v mednarodnem prostoru in dosegel svoj prvi umetniški vrh, ki ga je prepoznalo tudi tedanje občinstvo.

V novem letu 2018 bo kot prva operna premiera uprizorjena Verdijeva opera La forza del destino (Moč usode), ki jo je Verdi ustvaril na začetku poznega obdobja in velja za eno njegovih najkakovostnejših partitur, ki po univerzalnosti svojega sporočila spominja na Shakespearov gledališki duh.

Tudi prva slovenska uprizoritev Nesrečnikov

Na mariborski operni oder se po več kot štiridesetletnem premoru vrača Bellinijeva opera La sonnambula (Mesečnica), ki jo velja šteti za novo repertoarno obogatitev v slogu belcanta in jo bo režiral mednarodno priznani operni interpret Hugo de Ana. Za konec sezone pa je napovedana prva slovenska uprizoritev muzikala Les Misérables (Nesrečniki), ki ga bo na mariborski oder postavil Stanislav Moša, uveljavljen češki režiser.

Za sezono 2017/18 je napovedanih šest koncertov iz Simfoničnega cikla, v okviru katerega bo ob Simfoničnem orkestru SNG Maribor nastopilo tudi nekaj mednarodno uveljavljenih slovenskih solistov in virtuozov - med drugim pianistka Dubravka Tomšič Srebotnjak, violončelist Jaka Stadler in flavtist Martin Belič. Nadalje se bodo poleg že uveljavljenega komornega cikla Carpe artem, tokrat pod naslovom Mozaik sveta, zvrstili tudi koncerti pianista Nejca Lavrenčiča v ciklu Glas iz davnine. Opera pripravlja še tradicionalni zborovski božični koncert, božično-novoletni koncert simfoničnega orkestra in ob izteku sezone ponovno Operno noč v mariborskem Mestnem parku.



S plesnim korakom skozi sezono 2017/18

Na začetku baletne sezone bo med drugim na ogled Gala baletni večer z baletnim prvakom Antonom Bogovom in mednarodno priznanimi gostujočimi solisti, v februarju pa bodo v zaporedju treh večerov pripravili koreografsko retrospektivo Valentine Turcu z naslovom Valentina za valentinovo ob 25-letnici njenega ustvarjanja. Napovedana je tudi nova postavitev klasičnega baleta La sylphide (Silfida) iz zakladnice danske baletne tradicije.

Drugo polovico baletne sezone bo zaznamoval tudi slogovno raznolik večer sodobnih koreografij z naslovom Leva desna, leva desna, na katerem se bodo slovenskemu občinstvu prvič predstavile plesne kreacije, in sicer noviteta Maestro mladega slovenskega koreografa Gaja Žmavca, z nadrealizmom in sanjsko fantazijo prežeta koreografija Hill Harper's Dream mednarodno uspešnega umetniškega direktorja mariborskega Baleta Edwarda Cluga ter unikatna "študija" človeškega gibanja Alexandra Ekmana z naslovom Left Right Left Right.



Povezava Maribor-Trst

Vodstvo Slovenskega narodnega gledališča Maribor je za prihodnjo sezono napovedalo začetek bogatega sodelovanja s Teatrom Verdi iz Trsta. Vsebine so predstavili ob navzočnosti superintendanta gledališča Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi iz Trsta Stefana Paceja, njihovega generalnega direktorja Antonija Tasca in umetniškega direktorja Paola Rodde.

Za naslednjo sezono so napovedali decembrsko gostovanje baleta Giselle v Trstu, nato februarja gostovanje tržaškega simfoničnega orkestra v Mariboru v okviru Simfoničnega cikla in gostovanje mariborskega opernega zbora na koncertu s tržaškim orkestrom v Trstu. Mariborsko občinstvo si bo lahko ogledalo eno izmed opernih uprizoritev v Trstu, kar že napoveduje vstop Teatra Verdi v Evropski abonma v sezoni 2018/2019. Krona sodelovanja bo koprodukcija veristične opere Umberta Giordana Andrea Chénier, napovedana za leto 2019.

