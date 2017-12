Tinariwen ponovno prinašajo svojo saharsko kitarsko poezijo

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! “Resnični glasbeni uporniki”, kot jih je označil NPR, izvirajo iz Malija, čigar bogata glasbena dediščina je svetu med drugim dala Toumanija Diabatéja in velikega Alija Farko Touréja, njihova življenja ter glasbeni izraz pa so zaznamovali spopadi in krčenje svobod tamkajšnjega območja ter njihovega ljudstva, so zapisali v Kinu Šiška. Foto: EPA Sorodne novice Malijka Rokia Traoré s širokim naborom ne zgolj tradicionalnih godb "Glasbeniki smo za prebivalce Malija kdaj tudi novinarji." Dodaj v

5. december 2017 ob 14:30

Svetovno znana tuareška zasedba Tinariwen je v skoraj štirih desetletjih delovanja prepotovala že tako rekoč cel planet, zlasti po izdaji prelomne plošče Aman Iman iz leta 2007, zdaj pa se s svežo izdajo spet vrača na naša tla.

Tako bo po 15 letih zasedba Tinariwen, prejemnica prestižne glasbene nagrade grammy in ena najbolj priznanih puščavskih blues-rockovskih skupin na svetu, ponovno koncertirala v Sloveniji. Kralji saharske kitarske poezije, kot jim pravijo, bodo predstavili svojo ploščo Elwan, ki je izšla v tem letu.

Resnični glasbeni uporniki

Skupina Tinariwen, kar v jeziku Tuaregov pomeni "prazni prostori", je v Sloveniji prvič nastopila na 18. festivalu Druga godba leta 2002. Izvirajo iz Malija, njihova življenja ter glasbeni izraz pa so zaznamovali spopadi in krčenje svobod tamkajšnjega območja ter njihovega ljudstva.

Pri ustvarjanju svojega puščavskega blues rocka črpajo iz zahodnjaških in domačih tradicij, iz bolečine domotožja in iz lepote domovine, iz spodbujanja upora in iz iskanja tolažbe.

Pred petimi leti so jih ovenčali z grammyjem v kategoriji glasbe sveta, v zadnjih letih pa so se zaradi vojne znašli v izgnanstvu in se zatekli v kultni ameriški studio Rancho de la Luna, kjer so med drugim snemali Queens of the Stone Age, PJ Harvey, Arctic Monkeys, Foo Fighters in Iggy Pop, in ustvarili najnovejši, osmi album Elwan.

V drevišnji koncert, ki se začne ob 20. uri, bo uvedel domači akustični folk trance trio Širom, ki ga tvorijo Ana Kravanja, Iztok Koren in Samo Kutin.

P. G.