Umrl je Conway Savage, dolgoletni član The Bad Seeds

"Vsi so ga imeli silno radi, tako bend kot tudi občinstvo"

3. september 2018 ob 18:09

Ljubljana - MMC RTV SLO

Umrl je Conway Savage, avstralski glasbenik, ki je skoraj trideset let kot pianist nastopal z zasedbo Nick Cave & The Bad Seeds. Star je bil 58 let.

Savage, ki se je zasedbi The Bad Seeds pridružil leta 1990, se je od lanskega leta boril s tumorjem na možganih. Umrl je 2. septembra, je bend potrdil v izjavi za javnost. "Conway je bil rdeča nit anarhije, ki je povezovala naše nastope v živo," so že zapisali. "Vsi so ga imeli silno radi, tako bend kot tudi občinstvo. Vzkipljiv, duhovit, strašen, sentimentalen, mehkega srca, nežen, jedek, iskren, pristen – vse to je bil on, imel pa je tudi dar, dobesedno, 'zlatega glasu', visokega in sladkega in prežetega s soulom."

"Ko je neko pijansko noč ob štirih zjutraj v hotelskem baru v Kölnu sedel za klavir in nam zaigral Streets of Laredo v svojem prisrčnem, melanholičnem slogu, je za hip ustavil svet. V tistem prostoru ni bilo neorošenega očesa. Zbogom, Conway, tukaj ni niti enega neorošenega očesa."

Savage se je bendu torej pridružil leta 1990, takrat kot Martyn P. Casey. Njegovo igranje lahko slišimo na albumih Henry’s Dream, Let Love In, Murder Ballads, The Boatman’s Call, No More Shall We Part, Abattoir Blues / The Lyre of Orpheus in Push the Sky Away. Z The Bad Seeds je bil v studiu nazadnje pri snemanju omenjenega Push The Sky Away (2013), pri najnovejšem, Skeleton Tree (2016), pa ni več sodeloval.

Klaviaturist se je leta 1960 rodil na podeželju zvezne države Victoria v Avstraliji. Že kot najstnik je igral na klavir v pubu, ki sta ga vodila njegova starša. V letih 1980–81 je z bobnarjem Jimom Whitom igral v skupini Happy Orphans, pred vstopom med "slaba semena" pa je bil še član bendov Feral Dinosaurs, Dust on the Bible in Dave Last and the Legendary Boy Kings.

Potem ko je začel igrati v The Bad Seeds, je Conway izdal tudi dva samostojna albuma (Nothing Broken (2000) in Wrong Man’s Hands (2004)) ter sodeloval z različnimi avstralskimi izvajalci.

Conway Savage je bil glavni vokalist pri komadu The Willow Garden, ki je izšel kot ena od B-strani albuma Murder Ballads. Slišite ga lahko spodaj.

A. J.