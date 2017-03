Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Mostar Sevdah Reunion so Nermin Alukić Čerkez (vokal in kitara), Vanja Radonja (violina), Gabrijel Prusina (klavir), Mišo Petrović (kitara), Sandi Duraković (kitara), Marko Jakovljević (bas) in Senad Trnovac (bobni). Foto: Promocijsko gradivo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Z MMC-jem na Mostar Sevdah Reunion

Koncert bosanskih žalostink

1. marec 2017 ob 10:31

Ljubljana - MMC RTV SLO

S svojim edinstvenim slogom kombiniranja sevdalink z džezom, bluzom, soulom in etnoglasbenimi elementi Mostar Sevdah Reunion navdušuje občinstvo po vsem svetu.

V Sloveniji so veterani sevdaha nazadnje nastopili septembra 2013, ko so na klubskem koncertu v Ljubljani predstavili zgoščenko Tales From A Forgotten City. Nedavno je izšla zbirka njihovih največjih uspešnic, posnetih v živo na koncertih po Evropi, ki so jo naslovili Kings of Sevdah in jo trenutno promovirajo po največjih evropskih džezovskih in svetovnih glasbenih festivalih.

NAGRADNO VPRAŠANJE: Katera reka teče pod slovitim mostarskim Starim mostom?

Mostarski kulturni ambasadorji sevdaha in pionirji bosanskega bluza 21. stoletja bodo v soboto, 4. marca, ob 21.00 stopili na oder v ljubljanski Festivalni dvorani. Z nekaj znanja in sreče lahko koncert obiščete brezplačno, saj MMC v sodelovanju z organizatorji podeljuje šest vstopnic. Vse, kar morate storiti za sodelovanje v nagradni igri, je, da odgovorite na nagradno vprašanje (najdete ga v okvirčku zgoraj) in pravilni odgovor skupaj s svojimi kontaktnimi podatki do četrtka, 2. marca, ob 12.00 pošljete na mmc-kultura@rtvslo.si. O nagrajencih bo odločil žreb.

A. K.