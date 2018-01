Zbor Carmina Slovenica ostal brez državnega denarja

Odločitev Ministrstva za kulturo presenetila strokovno javnost

12. januar 2018 ob 17:04

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ministrstvo za kulturo je jeseni objavilo razpis za sofinanciranje štiriletnih kulturnih programov na področju umetnosti. Popolna zavrnitev sofinanciranja je šokirala priznani zbor Carmina Slovenica, je poročal Radio Slovenija.

Na ministrstvu za kulturo se na novinarska vprašanja v zvezi s financiranjem Carmine Slovenice še niso odzvali, napovedali pa so, da bodo pripravili pojasnilo o sofinanciranju programov, ki naj bi bili vredni dva milijona evrov in pol letno.

V kar nekaj programov sodi tudi Carmina Slovenica, ki že več kot pol stoletja predstavlja vrh zborovske poustvarjalnosti, v zadnjih desetletjih pa je širom po svetu navdušila tudi z izvirnostjo glasbenega gledališča, je za Radio Slovenija povzela Urška Čop Šmajgert.

Carmina Slovenica seveda ni samo zbor, ampak tudi pevska šola, ustvarjalka novih projektov, založnica knjig in zgoščenk, prirediteljica abonmajev in poletnih taborov. Kljub vsem tem dejavnosti in desetletjem dokazovanja vrhunskosti pa zbor še vedno nima svoje koncertne dvorane.

Že pred tremi leti, ko je Carmina Slovenica prejela državno odlikovanje, je dirigentka Karmina Šilec priznala, da je "izgubila optimizem", češ da "paradni konj slovenske kulture" ne more dobiti niti zagotovitve minimalnih sredstev. "Če ni te strategije v razumevanju kulturne politike, tudi jaz ne morem ničesar storiti."

A. J.