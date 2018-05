142 let od rojstva Ivana Cankarja: "Karkoli je človek kdaj mislil in občutil, ne izgine brez sledu"

Literarno-glasbeni večer Skozi življenje Ivana Cankarja

10. maj 2018 ob 09:02

Vrhnika - MMC RTV SLO, RTV SLO, STA

Ob 10. maju, rojstnem dnevu pisatelja in dramatika Ivana Cankarja, kulturni program po vsej Sloveniji usmerja pogled proti njegovi umetniški in družbeno angažirani zapuščini.

Dogodkom v poklon mojstru besede se z literarno-glasbenim večerom pridružuje tudi Radiotelevizija Slovenija.

"Noben vzklik ne izgine, noben vzdih"

"Karkoli je človek kdaj mislil in občutil, ne izgine brez sledu. Tiste štiri stene, med katerimi je živel en sam dan ali deset let, so na gosto popisane z njegovo pisavo; kadar se vrne, spozna pisavo, razloči besede in je mahoma tisti, kakor je bil. Noben vzklik ne izgine, noben vzdih, nobena solza in noben smehljaj. Roka božja piše sproti povest človeka, kleše jo v kamen," je Cankar zapisal o svojem pisateljskem doživljanju sveta.

Neposreden prenos z Vrhnike

Ob 20.30 lahko na programu Ars v neposrednem prenosu iz Cankarjevega doma na Vrhniki prisluhnete literarno-glasbenemu večeru Skozi življenje Ivana Cankarja. Dogodek bo neposredno prenašal tudi slovenski program Radia Trst A - RAI, s polurnim zamikom pa Prvi program Radia Slovenija.

Cankarjeva besedila bodo pod vodstvom režiserja Jožeta Valentiča interpretirali igralci Pavle Ravnohrib, Robert Prebil, Žan Perko, Nataša Keser, Lara Wolf Završnik, Lena Hribar in Ana Špik, v glasbenem programu bodo sodelovali glasbeniki Dejan Mesec, Marta Kržič, Nastja Cajhen Rode in oktet Raskovec. Večer bosta povezovala Maja Moll in Ivan Lotrič. Urednik oddaje je Vlado Motnikar.

Poezija, drame, črtice, pisma

Scenaristka večera Nives Kovač je pripravila program, skozi katerega življenje velikega književnika predstavlja s poezijo in odlomki iz njegovih črtic, spominov, dramskih del in pisem. Z izbranimi besedili bodo poslušalce povabili k občutenju požara, ki je uničil Cankarjevo domačo hišo, obisku enajste šolo pod mostom, sledenju v belo in potem vse bolj megleno Ljubljano in kmalu zatem na Dunaj, pa nazaj na Rožnik, ko bi se njegovo življenje morda počasi umirilo, če se ne bi prezgodaj nesrečno končalo.

Videoprenos na portalu MMC

Literarno-glasbeni večer Skozi življenje Ivana Cankarja nastaja v sodelovanju programa Ars z Občino Vrhnika in Zavodom Ivana Cankarja. Videoprenos si lahko ogledate na portalu MMC RTV Slovenija in na Arsovi spletni strani.

Cankarjev večer se bo na programu Ars nadaljeval z radijsko igro Aleš iz Razora, ki jo je leta 1971 priredil Vasja Ocvirk, režiral pa Mirč Kragelj. Sledila pa bo še ponovitev lanskega pogovora Vilme Štritof s poznavalkama Cankarjevih del Ireno Avsenik Nabergoj in Nives Kovač.

Jubilejno Cankarjevo leto

Tretji program Radia Slovenija – program Ars se s svojimi oddajami vse leto intenzivno vključuje v jubilejno Cankarjevo leto. Vsak mesec se program začenja s Cankarjevim Liričnim utrinkom, posamezna kratka prozna besedila so uvrščena v Literarne nokturne, celostno pa njegov opus predstavljajo Literarni večeri.

Radijske oddaje, povezane s Cankarjevim letom, najdete na Arsovi spletni podstrani Cankarjeva bela krizantema.

Dogodki drugje po Sloveniji

Ivan Cankar se je rodil 10. maja 1876 na Klancu na Vrhniki v leseni, s slamo kriti koči, kjer danes stoji Cankarjeva spominska hiša. Ta bo ob literatovem rojstnem dnevu med 9. in 18. uro ponovno odprta za obiskovalce.

V Vojašnici Ivana Cankarja bodo odkrili literatov doprsni kip. Slavnostni govornik bo predsednik republike Borut Pahor, dogodka pa se bosta udeležila tudi ministrica za obrambo, ki opravlja tekoče posle, Andreja Katič in načelnik Generalštaba Slovenske vojske generalmajor Alan Geder.

Cankarjev dom v Ljubljani se bo umetniku poklonil z dogodkom ob Cankarjevem spomeniku na Trgu republike, zvečer pa z uprizoritvijo Cankarjevih pisem Anici Lušin Iz lepih časov (1898-1907).

Cankar: kandidat na volitvah

Cankar je nekaj časa živel na Rožniku, kjer je postal prava znamenitost - k njemu so vsakodnevno prihajali njegovi občudovalci. Danes vrh Rožnika krasi Cankarjev doprsni kip. Tam bo danes tudi prireditev Cankarjev dan, ki jo pripravljata Olepševalno društvo Rožna dolina in Četrtna skupnost Rožnik. Spomnili se bodo, kako je Cankar kandidiral na volitvah.

N. Š.