Čajanka štirih dam slovenske ilustracije: "Nikoli si nismo zavidale"

90 let Marlenke Stupica in 100 let od prve slovenske slikanice

20. december 2017 ob 16:31,

zadnji poseg: 20. december 2017 ob 16:51

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V knjigarni Konzorcij so se zbrale štiri velike slovenske ilustratorke, ki so v desetletjih ustvarjanja postale tudi dobre prijateljice, in sicer Marlenka Stupica, Ančka Gošnik Godec, Marjanca Jemec Božič in Jelka Reichman.

Ko govorimo o Marlenki Stupica, ki je 17. decembra dopolnila 90 let, ne moremo mimo njenih upodobitev Mehurčkov, Rdeče Kapice, Sneguljčice, Trnuljčice, Grdega račka in drugih. Ančka Gošnik Godec, ki je 90. rojstni dan praznovala junija, je denimo ilustrirala Muco Copatarico in se proslavila z upodobitvami številnih ljudskih pravljic. Med ilustracijami 89-letne Marjance Jemec Božič velja omeniti Pika Dinozavra, med deli 78-letne Jelke Reichman pa Mačka Murija.

Na čajanki sta pogovor z ilustratorkami vodila urednik Pavle Učakar in urednica Irena Matko Lukan, ki je uvodoma izpostavila, da so te akademske slikarke zaznamovale sleherno otroštvo in mladost na Slovenskem. "Ni ga otroka in tudi ne mladine, ki ne bi rasla skupaj z liki vseh štirih dam," je poudarila in naštela nekaj teh globoko v spomin zarezanih upodobitev.

Vse štiri so študirale na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani. Marlenka, Ančka in Marjanca so se tam, kot so povedale, tudi spoznale, z njimi pa se je pravzaprav po besedah Irene Matko Lukan začelo obdobje, ko so se slikarke v celoti posvetile zgolj upodabljanju ilustracij za knjižno produkcijo. O izbiri te poklicne poti se sicer med seboj nikoli niso pogovarjale.

"Kot svetilnik v megli"

Ko so bile Marlenka, Ančka in Marjanca že precej uveljavljene, je v ilustratorski prostor vstopila desetletje mlajša Jelka Reichman. Spominjala se je, da ilustracija njenih sošolcev ni pretirano zanimala, saj so večinoma upali - zlasti fantje, da bodo nekoč postali resni umetniki kova Rembrandt. Tudi zato so ji bile tri starejše ilustratorke "kot svetilnik v megli".

Poudarila je, da do njih nikoli ni čutila zavisti, le občudovanje. Tudi sicer med ilustratorkami, kot so zagotovile, nikoli ni bilo kakšnih razprtij ali nevoščljivosti, le globoko spoštovanje. Ob tem se je Jelka Reichman navezala na nekoč izrečeno misel Marlenke Stupica, da je uspeh ene izziv drugi. Med njimi je seveda prisotna tekmovalnost, podobna tisti v športu.

Kateri ilustrator je dandanes "in"?

To medsebojno spoštovanje je po prepričanju likovnega urednika Učakarja nekaj nenavadnega za slovenski prostor. Sam je sicer v tem poslu okoli 40 let in ga še danes vsakokrat, ko v roke prime kakšne dragocene originalne ilustracije, "prešine srh". Risanje oz. slikanje je po njegovih besedah delo v samoti in neke vrsta meditacija, ki avtorja vsakokrat potegne v nov svet.

Učakarja kot poznavalca pogosto sprašujejo, kdo od ilustratorjev je dandanes "in". Na to težko odgovori, saj na to gleda kot neprekinjen tok številnih zelo dobrih avtorjev. A vendar ta tok od nekod izvira in ta izvir predstavlja pokojna Kristina Brenkova, je poudaril.

G. K.