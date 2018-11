Katera je "knjiga leta" po izboru obiskovalcev knjižnega sejma?

Končni izbor odloči glas ljudstva

25. november 2018 ob 17:18

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Na zadnji dan Slovenskega knjižnega sejma so razglasili tudi knjigo leta. Komisija je izbrala pet nominirancev, zadnjo besedo pa so imeli obiskovalci sejma - in odločili so v skladu s Cankarjevim letom. Največ glasovalnih lističev namenili knjigi Ivan Cankar: podobe iz življenja avtorjev Blaža Vurnika in Zorana Smiljanića.

"Zoran Smiljanič in Blaž Vurnik razgaljata Cankarjevo življenje z biografskim stripom. Natančen, kronološko linearen Vurnikov scenarij je podprt s fragmenti iz Cankarjevih del, pisem in dokumenti iz njegovega časa. Mojstrsko kadrirane črnobele podobe v Smiljanićevi prepoznavni maniri filmskega jezika so s suverenim oblikovanjem in tipografsko skrbnostjo Katje Kastelic prepletene v dinamičen prelom," piše v utemeljitvi.

In še: "Stripovska vizualizacija od začetka do konca prevaja napeto življenjsko zgodbo polno obratov, prelomnih dogodkov in usodnih odločitev v vrhunsko bralno izkušnjo. Avtorji, podpisani pod celovit založniški projekt, so ustvarili delo, ki bo aktualno dlje od Cankarjevega leta. In še: ustvarili so lik največjega slovenskega pisatelja, kakršnega do zdaj nismo poznali. Ivan Cankar je sto let po svoji smrti postal nesmrtni stripovski superjunak." Knjigo sta izdala Muzej in galerije mesta Ljubljane in Forum Ljubljana, izšla pa je kot posebna izdaja Stripburgerja.

Komisija v sestavi Stojan Pelko, Domen Fras, Riko Rižnar, Irena Štaudohar in Vlasta Vičič je ocenila in nominirala knjige, ki so izšle med 1. oktobrom 2017 in 1. oktobrom 2018 po načelu knjiga kot celota, pri čemer je upoštevala naslednje kriterije: vsebina, ureditev, jezik, oblikovanje, ilustracije, fotografije in grafika.

Za knjigo leta so bile nominirane še 80ta: desetletje mladih. Zgodba slovenskega pop-rocka v času, ko je popularna glasba krojila podobo (in usodo) sveta Žiga Valetiča, Novi Maribor Primoža Premzla, Drobtine iz mišje doline Anje Štefan in Alenke Sottler in Saj grem samo mimo - Razglednice Aleša Debeljaka Erice Johnson Debeljak in Nele Malečkar.

A. J.