Kitajska pisateljica zaradi homoerotičnega prizora za deset let za zapahe

PEN opozarja na kršitev človekovih pravic

21. november 2018 ob 12:21

Ljubljana - MMC RTV SLO

Borci za pravico do svobode govora opozarjajo na "grobo kršitev osnovnih človekovih pravic" na Kitajskem, kjer je bila avtorica homoerotičnega romana obsojena na več kot desetletno zaporno kazen. kriva naj bi bila proizvodnje in razpečevanja pornografije.

Pisateljico, ki je svoj roman izdala pod psevdonimom Tianyi, je državni časnik Global Times identificiral samo po priimku Liu; doma naj bi bila iz vzhodne province Anhui. Global Times poroča, da je policija "primer" začela preiskovati, ko je roman Gongžan (Okupirati) lani postal viralna uspešnica. Policijska uprava v Wuhuju, kjer je bila pisateljica aretirana, je pojasnila, da roman med drugim opiše "obsceno spolno vedenje med moškimi" in "cel kup perverznih spolnih aktov, kot sta posilstvo in zloraba".

Liu je bila obsojena na deset in pol let zaporne kazni, pri čemer se je sodnik opiral na zakon iz leta 1998, pojasnjuje časnik South China Morning Post. Zakon navaja, da gre za "še posebej resne okoliščine", če avtor proda več kot pet tisoč primerkov pornografske knjige ali pa z njo zasluži več kot 10 tisoč juanov (1200 evrov); kazen za tak prestopek ne sme biti krajša od desetih let, lahko pa je tudi dosmrtna.

Liu je menda prodala sedem tisoč izvodov romana Okupirati, v katerem opisuje "prepovedano ljubezen med učiteljem in učencem"; njen zaslužek naj bi presegal 19 tisoč evrov. Kitajski mediji pišejo še, da je že vložila pritožbo na razsodbo.

Šanghajski odvetnik Deng Šueping je za omenjeni časopis pojasnil, da sodba temelji na dvajset let stari praksi, ki bi morala "stopiti v korak s časom". Tudi na spletu so mnogi uporabniki držbenih omrežij glasni kritiki neracionalno stroge kazni.

Na papirju ni zločin, v praksi ...

Kitajska je homoseksualnost dekriminalizirala leta 1997, a je še leta 2016 študija Združenih narodov pokazala, da samo pet odstotkov pripadnikov kitajske LGBT skupnosti ne skriva svoje spolne usmerjenosti. Aprila letos je bilo tarča ostrih kritik tudi vodstvo družbenega omrežja Weibo, ki je napovedalo, da bo odstranjevalo vsebine "s pornografskimi implikacijami, promocijo krvavega nasilja ali v zvezi s homoseksualnostjo"; želijo si namreč ustvariti "sončno in složno skupnost". Po pritožbah uporabnikov so pri Weiboju popustili in sklenili, da se bodo borili samo proti pornografiji in nasilju.

Pisateljska skupnost je solidarna

Predsednica britanske veje pisateljskega združenja PEN Antonia Byatt je za The Guardian komentirala, da njihove člane globoko skrbi za Tianyi. Vodja PEN-ovih mednarodnih kampanj Sahar Halaimzai je obsodbo opisal kot "še eno epizodo kitajskega drakonskega pregona svobode izražanja in človekovih pravic".

"Organizacija PEN je globoko zaskrbljena zaradi kitajskih grobih kršitev osnovnih človekovih pravic in bo pozorno spremljala primer Tianyi," je napovedal, ob tem pa naštel še nedavne incidente izginotja ktajsko-švedskega založnika Michaela Guija, dosmrtnega zapora za akademika Ilhama Tohtija zaradi domnevnega separatizma in vse vsiljivejše posredovanje Pekinga v Hong Kongu, ki je imel v preteklosti vedno mir pred kratitvami svobode govora s strani centralnih oblasti.

A. J.