Književnici Margaret Atwood Heinejeva nagrada za mir

Tudi okoljska aktivistka

13. junij 2017 ob 15:00

Berlin - MMC RTV SLO/STA

Književnica Margaret Atwood, za katero velja, da gleda na svet z močno zavestjo in globokim razumevanjem do človeškega vedenja in analitično izraža svoja zanimanja in skrb v jasnem in prodornem literarnem izrazu, je dobitnica mednarodne Heinejeve nagrade za mir.

S temi lastnostmi so v utemeljitvi nagrade opisali kanadsko književnico Margaret Atwood, so sporočili iz nemškega združenja založnikov in knjigotržcev. Pisateljici so nagrado namenili za politično intuicijo pri prepoznavanju nevarnih trendov, ki se skrivajo v ozadju, je povedal vodja organizacije Heinrich Riethmueller.

Mednarodno Heinejevo nagrado za mir nemško združenje založnikov in knjigotržcev podeljuje od leta 1950 in je danes vredna 25.000 evrov. V preteklih treh letih so nagrado prejeli nemška avtorja Carolin Emcke in Navid Kermani ter ameriški računalničar in vizualni umetnik Jaron Lanier. Nagrado tradicionalno podelijo na frankfurtskem knjižnem sejmu.

Prizadevanja za varovanje okolja

Pisateljica, pesnica, esejistka in literarna kritičarka Margaret Atwood (1977) je tudi zaprisežena okoljska aktivistka. Živela je med znanstveniki, njen oče se je na znanstveni postaji v severnem Quebecu ukvarjal z raziskovanjem žuželk, njen mož je bil ornitolog. Svoje pisanje imenuje spekulativna fikcija. Njena vizija prihodnosti spominja na Orwella (1984) in Huxleyja (Krasni novi svet) - oba sta nanjo tudi močno vplivala.

Književnica, katere knjige so prevedene v okoli 30 jezikov, je znana po delih Deklina zgodba, Preročišče in Na površje. Za roman Slepi morilec pa je leta 2000 prejela nagrado booker, še poroča nemška tiskovna agencija DPA.

P. G.