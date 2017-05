Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Pod stebriščem knjigarne Konzorcija na Slovenski 29 v Ljubljani je Mladinska knjiga uredila Levstikove arkade s ploščami Levstikovih nagrajencev za življenjsko delo. 6. junija bomo izvedeli, kateri dve imeni se jim bosta pridružili. Foto: BoBo Nedavno so podelili desetnico, nagrado za najboljše otroško ali mladinsko delo, ki jo podeljuje Društvo slovenskih pisateljev. Prejel jo je Vinko Möderndorfer, ki je nominiran tudi za Levstikovo nagrado, a z drugim delom: tokrat so v ožjem izboru njegove Pesmi in pesmičice. Foto: Max Verderber / Mediaspeed Sorodne novice Levstikova nagrada za življenjsko delo Miroslavu Košuti in Zvonku Čohu Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Najboljše za mlade bralce: nominacije za Levstikovo nagrado

Dve deli sta nominirani v obeh kategorijah - za besedilo in ilustracije

29. maj 2017 ob 17:24

Ljubljana - MMC RTV SLO

Znani so nominiranci za Levstikovo nagrado, priznanje za izvirno leposlovno delo za otroke in mladino. Nominacijo so si izborile knjige Neli K. Filipić, Vinka Möderndorferja, Petra Svetine, Anje Štefan in Maše Ogrizek.

Nominiranci za Levstikovo nagrado za ilustracijo pa so Bojana Dimitrovski, Ana Zavadlav, Peter Škerl, Jure Engelsberger in Tanja Komadina.

Za Levstikovo nagrado za izvirno leposlovje za otroke in mladino so v igri mladinski roman Neli K. Filipić Povej mi po resnici, Pesmi in pesmičice Vinka Möderndorferja in slikanica Molitvice s stopnic Petra Svetine. Nominirani sta še knjigi Gospa s klobukom Maše Ogrizek in Še sto ugank Anje Štefan.

Za Levstikovo nagrado za ilustracijo pa so nominirani Ana Zavadlav za upodobitev Molitvic s stopnic, Tanja Komadina za ilustracije v knjigi Gospa s klobukom, Bojana Dimitrovski za ilustracije v slikanici Požar Neli K. Filipić, Peter Škerl za ilustracije v slikanici Žogica nogica Jana Malika in Jure Engelsberger za podobe v slikanici Menjalnica sanj Milana Dekleve.

Prebirali in izbirali so ...

Nominirance za izvirno leposlovje za otroke in mladino je izbrala strokovna komisija, ki so jo sestavljali literarna kritičarka, pisateljica in urednica Gaja Kos (predsednica), vodja službe za mlade bralce v Mariborski knjižnici Maja Logar in urednica otroškega leposlovja Irena Matko Lukan. Izbirala je med 23 deli, ki so izšla pri Založbi Mladinska knjiga od zadnje podelitve nagrad leta 2015.

Nominirance za Levstikovo nagrado za ilustracijo pa je izbrala žirija, ki so jo sestavljali profesor na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje Milan Erič, slikarka Alenka Sottler in likovni urednik pri Mladinski knjigi Pavle Učakar.

Nagrada z dolgoletno tradicijo

Slavnostna podelitev Levstikovih nagrad bo 6. junija zvečer v gostilni Košir, zmagovalce pa bodo razglasili že dopoldne v knjigarni Konzorcij. Tedaj bosta znana tudi prejemnika Levstikove nagrade za življenjsko delo. Leta 2015 sta nagrado prejela Miroslav Košuta in Zvonko Čoh.

Levstikovo nagrado Mladinska knjiga podeljuje že od leta 1949 za dosežke na področju otroške in mladinske književnosti avtorjem, ki objavljajo pri tej založbi. Do leta 1991 so nagrado podeljevali enkrat letno, od tedaj pa bienalno.

A. J.