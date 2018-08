Novo mesto kot srečališče kratkih zgodb in njihovih piscev

Končuje se niz Novomeških poletnih večerov

30. avgust 2018 ob 17:53

Novo mesto - MMC RTV SLO, STA

V Novem mestu se nocoj začenja tridnevni festival kratke zgodbe Novo mesto short v organizaciji založbe Goga, v sklopu katerega bodo v petek zvečer razglasili nagrajenca za najboljšo kratkoprozno zbirko preteklega leta.

Žirija v sestavi članov Društva slovenskih literarnih kritikov, Ane Geršak (predsednica), Vanese Matajc, Mateja Bogataja, Mojce Pišek in Žige Rusa, je "temeljito preučila več kot 50 zbirk in na koncu izbrala štiri finaliste".

Podelili bodo nagrado novo mesto

Za nagrado novo mesto se tako letos potegujejo Tomo Podstenšek, Eva Markun, Ana Schnabl in Blaž Kutin. Podstenška so nominirali za zbirko kratkih zgodb Ribji krik (LUD Literatura, 2017), Markunovo za zbirko Menažerija (JSKD, 2017), Schnablovo za zbirko Razvezani (Beletrina, 2017) in Kutina za zbirko Tempirana bomba (Cankarjeva založba, 2017).

Festival kratkih zgodb bodo danes začeli s tremi popoldanskimi literarnimi pogovori in večer končali z nastopom zasedbe jazzovske pevke Ane Čop.

Pripovedovalski večer Umori na Balkanu

Pred tem se bosta na temo "kriminalke na krvavi strani Alp" v atriju Bergmanove hiše na Glavnem trgu pogovarjala Svetlana Slapšak in Tadej Golob, v atriju Knjigarne Goga bosta razliko med novinarsko in literarno zgodbo prevpraševala Boris Dežulović in Ervin Hladnik Milharčič, na dvorišču gradu Grm pa bodo z vsemi štirimi gosti pripravili še zaključni pripovedovalski večer Umori na Balkanu. Gostje bodo pripovedovali svoje zgodbe, napisane posebej za omenjeni večer.

Zaključek s koncertom skupine Katalena

V petek bodo na več prizoriščih novomeškega Glavnega trga pripravili pogovore z nominiranci za nagrado, večer pa se bo nadaljeval na gradu Grm, ob slabem vremenu pa v Kulturnem centru Janeza Trdine. Tam bodo predstavili nominirance, razglasili nagrajenca, podelili omenjeno nagrado in pripravili še koncert skupine Katalena. Vstop na vse prireditve je brezplačen.

V soboto bo v atriju Knjigarne Goga sledil še zaključni zajtrk z zmagovalcem in prejemnikom nagrade, so še sporočili prireditelji.

S festivalom kratkih zgodb se v Novem mestu tudi končuje niz letošnjih Novomeških poletnih večerov.

N. Š.