Marcel Proust, ki je umrl leta 1922, star 51 let, je svetovni književnosti med drugim prispeval mojstrovino Iskanje izgubljenega časa, ki je izšla v sedmih romanih med letoma 1913 in 1927. Foto: EPA Pierre Bergé je bil dolgoletni partner pokojnega modnega oblikovalca Yvesa Sainta Laurenta. Na začetku 60. let prejšnjega stoletja sta skupaj zagnala pariško hišo visoke mode, ki je pozneje postala sinonim za vrhunsko oblikovanje. Leta 2008, po pol stoletja skupaj, sta sklenila tudi partnersko zvezo, sloviti modni oblikovalec pa je umrl le nekaj dni pozneje zaradi tumorja na možganih. Bergé je sicer veljal za strastnega bibliofila in zbiralca umetnosti, leta 1992 so ga imenovali za Unescovega ambasadorja dobre volje, bil pa je tudi velik borec za pravice istospolno usmerjenih. Foto: Reuters Dodaj v

Prvi del Proustovega monumentalnega dela je najdražja francoska knjiga

Z lahkoto podrl Baudelairov rekord

15. december 2018 ob 15:07

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Redka prva izdaja romana V Swannovem svetu je na dražbi v Parizu lastnika zamenjala za dobrih 1,5 milijona evrov in tako podrla svetovni rekord najdražje prodane francoske knjige. Izvod je bil iz zasebne zbirke mogula modne industrije Pierra Bergéja.

Za prvi roman iz slovitega cikla Iskanje izgubljenega časa so v dražbeni hiši Sothesby's sicer napovedovali končno ceno nekje med 600.000 in 800.000 evri.

Doslej je prodajni rekord na dražbi najbolje prodanega francoskega dela nosila izdaja zbirke Rože zla pesnika Charlesa Baudelaira, ki je bila pred devetimi leti prodana za 775.000 evrov, kar je skoraj za polovico manj od novega rekorda, ki ga nosi Proustov V Swannovem svetu.

Izdaja Proustovega dela je prva iz luksuzne izdaje romana, ki jo je pisatelj kupil in podaril prijatelju Lucienu Daudetu. Prav v ta roman je vključen sloviti opis učinka magdalenice, ko okus kolača v protagonistu vzbudi spomine iz preteklosti.

Marcel Proust (1871–1922) je romaneskni cikel Iskanje izgubljenega časa pisal v glavnem v samoti zvočno izolirane in s pluto opažene sobe na pariškem bulvarju Haussmann. Na več tisoč straneh je francoski pisatelj popisal celotni svet v preteku časa: to je drama o ljubezni in ljubosumnosti, družabnih intrigah v pariških salonih, razmislekih o literaturi, glasbi in umetnosti, poetičnosti krajine in okusu pobeglih in zadržanih spominov. V slovenščini je romaneskni cikel izšel v prevodu Radojke Vrančič.



Pierre Berge in Yves Saint Laurent, ljubitelja umetnin in dragocenih knjig

Za rekorden znesek prodana knjiga V Swannovem svetu je bila najdragocenejše delo iz obsežne knjižnice modnega mogotca Pierra Bergéja, soustanovitelja imperija Yves Saint Laurent in dolgoletnega partnerja slavnega oblikovalca. (Njuno zbirko umetnin so leta 2009 pod krilatico "dražba stoletja" razprodali za 340 milijonov evrov.) Knjige iz omenjene zasebne knjižnice sicer na dražbah ponujajo že od lani, na prodaj pa bodo tudi v letu 2019. Na petkovi dražbi, ki je vključevala tudi nekaj renesančnih klasik, so skupno iztržili 8,1 milijona evrov.

Živahni dražbeni bitki sta se vneli še okrog ilustrirane izdaje Plutarhovih Življenj plemenitih Grkov in Rimljanov (1508) in okrog Montaignove zbirke Eseji iz leta 1580. Pričakovano ceno je več kot podvojil izvod Marxovega Kapitala, opremljen z avtorjevimi opazkami. Knjiga je bila prodana za 164 tisoč evrov.

A. J.