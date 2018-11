Roman Na/pol Jasmina B. Freliha odslej tudi v angleščini

Frelih je za svoje eseje letos dobil Rožančevo nagrado

13. november 2018 ob 18:06

Ljubljana - MMC RTV SLO

Literarni prvenec Jasmina B. Freliha Na/pol je danes dobil svojo angleško različico. Pod angleškim naslovom In / Half je v prevodu Jasona Blaka izšel pri založbi Oneworld Publications. V slovenskem izvirniku je sicer izšel pred tremi leti pri Cankarjevi založbi.

Frelihov dobrih 300 strani dolg roman Na/pol je bil leta 2013 nagrajen kot najboljši prvenec na Slovenskem knjižnem sejmu in bil nominiran za nagradi kresnik in kritiško sito. Leta 2016 si je zanj prislužil tudi nagrado EU-ja za književnost, ki jo od leta 2009 podeljujejo obetavnim avtorjem.

Knjiga po čim več državah

"Vsi, ki so dobili to nagrado, so bili zelo zadovoljni, dobili so veliko prevodov. Pričakujem, da se mi bo uspelo dogovoriti, da bo šel Na/pol po čim več državah Evrope, in veselim se tega," je Frelih povedal po slovesni podelitvi evropskih nagrad za književnost. In to se uresničuje ravno z novim prevodom.

V romanu s tremi slogovno povsem različnimi zgodbami slika svet, v katerem je komunikacija onemogočena, viri informacij razdrobljeni.

Bleda svoboda in Ideoluzije

Poleg romanesknega prvenca sta izšli še dve njegovi knjigi. Leta 2016 je pri založbi LUD Literatura v zbirki Prišleki izšla njegova kratkoprozna zbirka Ideoluzije.

Lani pa je izšla njegova esejistična zbirka z naslovom Bleda svoboda, skozi katero je povezal izbor svojih razširjenih objavljenih in tudi nekaterih še ne neobjavljenih esejev o slovenski in svetovni sodobni literaturi. Za zbirko, ki je izšla pri Cankarjevi založbi, je letos dobil Rožančevo nagrado.

Letos januarja je svoje delo predstavil na drugem najstarejšem indijskem knjižnem sejmu World Book Fair v New Delhiju in tam pripravil tudi literarno delavnico.

Jasmin B. Frelih se je rodil leta 1986 v Kranju. Diplomiral je iz primerjalne književnosti, literarne teorije in zgodovine na Filozofski fakulteti v Ljubljani.

Kratke zgodbe, eseje, prevode in teoretske tekste ima objavljene v revijah Literatura, Sodobnost, Dialogi in Pogledi.

N. Š.