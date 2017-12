Slovenija se januarja predstavi na knjižnem sejmu v New Delhiju

Osrednja tema: Okolje in podnebne spremembe

28. december 2017 ob 22:01

New Delhi - MMC RTV SLO, STA

V New Delhiju bo med 6. in 14. januarjem potekal Svetovni knjižni sejem, največji v tem delu Azije, na katerem bo v središču EU kot regijski gost, osrednja tema pa bodo Okolje in podnebne spremembe.

Na Svetovnem knjižnem sejmu v Indiji bodo sodelujoče evropske države Slovenija, Švica, Španija, Švedska, Francija, Portugalska, Nemčija, Avstrija, Italija, Danska, Slovaška, Češka, Litva, Belgija, Ciper, Poljska in Madžarska.

Organizacijo EU-fokusa koordinirata Evropska služba za zunanje sodelovanje in delegacija EU-ja v Indiji pod pokroviteljstvom Evropske komisije. Slovensko stojnico v okviru EU-paviljona bo opremila Javna agencija za knjigo RS (JAK). Na več dogodkih in odrih, tudi na temo podnebnih sprememb, pa bodo sodelovali slovenski avtorji in avtorice Manica K. Musil, Evald Flisar, Jasmin B. Frelih, Andrej Hočevar, Ivo Svetina in Zmago Šmitek.

Ob tem bodo prikazali tudi dokumentarni film, povezan z osrednjo temo, Dva vodika, en kisik, ki je nastal v produkciji RTV Slovenija. Scenarij podpisuje Maja D. Bahar, režijo pa ob Baharjevi še Marko Kočevar. Dogodki, teh bo s slovenskimi avtorji petnajst, bodo na sejmu potekali na odru EU-paviljona, na mednarodnem odru, v otroškem kotičku in zunaj sejma na Univerzi v New Delhiju, veleposlaništvo Slovenije v New Delhiju pa prireja tudi literarni večer s sprejemom v dvorani Indijskega sveta za kulturno sodelovanje.

Na knjižnem sejmu bo navzočih tudi nekaj slovenskih založnikov, med njimi Mladinska knjiga, Goga in LUD Literatura. Sejma se tradicionalno udeležujejo založniki z vsega sveta, saj odpira vrata v založniški in intelektualni svet južne Azije ter omogoča številne povezave in izmenjave, so sporočili z JAK-a.

