Slovo pisca, ki je Ameriko šokiral z Izganjalcem hudiča

Umrl je William Peter Blatty

14. januar 2017 ob 17:17

Los Angeles - MMC RTV SLO

Umrl je William Peter Blatty, avtor kultnega romana Izganjalec hudiča (The Exorcist). Grozljivko o jezuitskem duhovniku, ki skuša izgnati zlodeja iz obsedene deklice, je v sedemdesetih na veliko platno prenesel William Friedkin.

Izganjalec hudiča, roman o 12-letnici, ki so jo obsedle zle sile, je izšla leta 1971 in do danes je bil prodan v več kot 13 milijonih izvodov. Že dve leti po izidu knjige je v kinematografe prišla filmska adaptacija v režiji Williama Friedkina ter z Lindo Blair v glavni vlogi. V hipu je postala uspešnica in najdonosnejši film studia Warner do takrat. Blattyju, ki je za adaptacijo napisal scenarij, je projekt prinesel oskarja. Mimogrede, Izganjalec hudiča je bil tudi prva grozljivka v zgodovini, nominirana za oskarja za najboljši film.



Roman je pomenil precejšen zasuk v Blattyjevi karieri, saj je bil Američan že prej uveljavljen pisec - hollywoodskih komedij. Z režiserjem Blakeom Edwardsom je kot scenarist sodeloval pri kar štirih filmih: A Shot in the Dark (1964) s Petrom Sellersom v glavni vlogi, What Did You Do in the War, Daddy? (1966), muzikalu Darling Lili (1970) in detektivski komediji Gunn (1967).

Breme uspeha

No, fenomenalni uspeh Izganjalca hudiča je bolj ali manj presekal Blattyjevo kariero v žanru komedije - postal je poosebljenje novega, hibridnega žanra: teološke grozljivke. Ta oznaka mu sicer nikoli ni bila preveč pri srcu: zavrnil je več orjaških zneskov za pisanje nadaljevanja Izganjalca hudiča in se namesto tega lotil elegične biografije svoje mame, I’ll Tell Them I Remember You. "Moj založnik je pristal, ker sem to pač hotel narediti," se je kasneje spominjal Blatty. "Ampak v knjigarnah so bili res nastrojeni proti meni. Žalostna resnica je, da od mene nihče več noče komedij. Izganjalec hudiča tega ni samo končal, pač pa je izbrisal vse spomine na moje prejšnje početje."

Teorij o tem, zakaj se je sploh lotil žanra, je več. Ena od njih navaja, da je Blattyja po nenadni materini smrti spet močneje pritegnila katoliška vera. Iskal je odgovore na ključna življenjska vprašanja, tudi v zvezi z obstojem zla na svetu.

"Komaj sem čakal, da bo knjiga gotova, jaz pa slaven"

Kakor koli že, prvo seme ideje za roman je bilo zasejano že prej. Leta 1949, ko je bil še študent, je v Washington Postu prebral članek o duhovniku, ki je "iz hudičevih krempljev rešil dečka". Dogodek, o katerem so takrat lokalni mediji veliko poročali, je imel v mislih 20 let kasneje, ko se je loteval knjige "o spopadu med dobrim in zlim". Nekje na sredi pisanja je po lastnih besedah zaslutil, da ima v rokah nekaj močnega: "Vedel sem, da bo uspešnica. Kar nisem mogel čakati, kdaj bo knjiga dokončana, jaz pa slaven."

A. J.