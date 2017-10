Zbirka "skrivnih" romanov, ki jih bodo brali šele naši otroci, raste

Elif Shafak je četrta v rastoči skupinici izbrancev

27. oktober 2017 ob 20:18

Ljubljana - MMC RTV SLO

Turška pisateljica Elif Shafak se bo pridružila margaret Atwood, Davidu Mitchellu in Sjónu v izbrani družbi pisateljev, ki gradijo Knjižnico prihodnosti: zbirko del, ki jih bo svet lahko bral šele leta 2114.

Projekt Knjižnica prihodnosti (Future Library), ki si ga je zamislila škotska umetnica Katie Paterson, bo "živa, dihajoča, organska umetnina, ki se bo razprla v stotih letih". Od leta 2014 naprej Patersonova vsako leto enega pisatelja prosi za izviren rokopis, ki bo ostal tajen do leta 2114, torej do trenutka, ko bodo posekali takrat stoletna drevesa v gozdu Nordmarka v Oslu. Iz njih bodo izdelali papir in nanj naposled natiskali rokopise.

Preberite še: Sto let nastajanja literarnih del za Knjižnico prihodnosti



Sto let: malo za vesolje, veliko za človeka

"Predstavljam si, kako besede rastejo skozi drevesa, nevidna energija postaja aktivirana in materializirana, drevesne letnice postajajo poglavja v knjigi," je svoj koncept opisala Patersonova. "Časovni razpon je sto let, kar v kozmičnem merilu ni veliko. Je pa zato "človeška" enota stotih let toliko večja konfrontacija. Sega onkraj večine naših življenj, a je dovolj blizu, da se z njo lahko soočimo, da jo lahko dojamemo in relativiziramo".

Elif Shafak - v slovenščini lahko beremo njene romane Čast, Štirideset pravil ljubezni, Bolšja palača in Pankrt iz Istanbula - je šele četrta pisateljica, ki je dobila vstopnico za Knjižnico prihodnosti. Izbira ni bila naključn: "Njeno pisanje podira meje: kulturne, geografske, politične, ideološke, verske in duhovne, ter sprejema pluralnost glasov. Njeno pripovednišvo je čarobno in globoko, simbol upanja v globoko razklanem trenutku v času."

Pisateljica se je seveda odzvala s hvaležnostjo, da je dobila prostor ob Margaret Atwood, Davidu Mitchellu in Sjonu. "To je zelo nenavaden projekt, v katerega je bilo vloženega ogromno srca in pozornosti - toliko zaupanja. Cel koncept pisanja rokopisa, ki ga bodo, upam, brali v prihodnosti, je tako, kot da bi napisala pismo in ga spustila po reki. ne veš, kam bo odplavalo in kdo ga bo našel - samo zaupaš lahko toku časa."

A. J.