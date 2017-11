Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Milena Miklavčič bralcem polaga na srce, da spolni užitek ne sme biti gonilo potrošniškega sveta, ampak mora biti gonilo to, da zaspiš ob nekom, ki ga imaš rad. Foto: BoBo Prvi del knjige Ogenj, rit in kače je že tri leta na vrhu seznamov najbolj branih del v slovenskih knjižnicah. Foto: BoBo Kot je pojasnila avtorica, vseh zgodb ni mogla umestiti v knjigo, zato jim bo namenila mesto v naslednji. Foto: BoBo Sorodne novice Seksati smo začeli po letu 1965 Dodaj v

Zgodbe o intimi, do katere imajo Slovenci običajno "zadrgnjen odnos"

Milena Miklavčič znova o intimni preteklosti naših babic in dedkov

3. november 2017 ob 15:45

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V želji, da bi mlajši rodovi spoznali, kako pomembna sta ljubezen in predanost med partnerjema, je po uspehu svoje knjige Milena Miklavčič zbrala novo nabirko resničnih zgodb o spolnih in intimnih navadah naših prednikov.

Knjižna uspešnica Ogenj, rit in kače niso za igrače je dobila nadaljevanje, v katerem avtorica bralce popelje med pripovedi babic s številnimi travmami pred drugo svetovno vojno ter zgodbe njihovih hčera in vnukinj. Nova knjiga obsega približno 250 resničnih zgodb babic, hčera in vnukinj, pa tudi nekaterih moških iz cele Slovenije. Razdeljena je na tri dele: prvi popisuje zgodbe babic do konca druge svetovne vojne. Sledijo pripovedi hčera, ki jim ni bilo lahko med letoma 1945 in 1965, v zadnjem delu knjige pa glas dobijo vnukinje, ki predstavijo realnost sodobnega časa.

Urednica Marjeta Žebovec je na predstavitvi knjige, ki je izšla pri založbi Primus, dejala, da želi biti avtorica le objektivna zapisovalka slišanih zgodb. Tako v otroštvu kot v odrasli dobi je doživela marsikaj ter razvila zdravo objektivnost in globoko sočutnost v odnosu do sočloveka.

Preveč zgodb za eno knjigo

"Zgodbe so napisane tako, kot so bile povedane. V njih ni mojih čustev in komentarjev. Morda sem odstranila samo kakšne uvodne besede, ker niso imele vpliva na zgodbo," je o delu dejala Milena Miklavčič, ki še pravi, da je bilo gradiva preveč, da bi vse zgodbe uvrstila v knjigo. Te hrani za naslednjo.

Zgodbe, o katerih se je treba pogovarjati

Vse zgodbe niso prijetne, daleč od tega, so težke in krute, saj pripovedujejo o nasilju, spolnih zlorabah otrok in odraslih, o zatiranju slabotnejših. Spet druge sogovornice so ji zaupale zabavne in žgečkljive spomine. Vsekakor pa so zgodbe o skritih in prikritih dejanjih spolnosti ter intimnih trenutkih med moškim in žensko nekoč in danes nekaj, o čemer se je po avtoričinem mnenju treba pogovarjati. Zlasti Slovenci, ki imajo do intime po njenih besedah "zadrgnjen odnos". "Ni človeka med nami, ki ne bi bil del intimnega sveta," je dodala.

Kot ugotavlja, se intimni svet v stotih letih ni dosti spremenil. Med spolnostjo nekoč in danes lahko po njenih trditvah vsaj na enem mestu postavimo enačaj. Sporočilo, ki ga želi Milena Miklavčič predati bralcem, je, da spolni užitek ne sme biti gonilo potrošniškega sveta, ampak mora biti gonilo to, da zaspiš ob nekom, ki ga imaš rad, ki mu zaupaš in ga spoštuješ.

Njena prva knjiga o intimi prednikov Ogenj, rit in kače niso za igrače iz leta 2013 sodi med uspešnice iz zadnjih nekaj let. Že tri leta kraljuje na prvem mestu po branosti v slovenskih knjižnicah, prodali pa so več kot 11.000 izvodov knjige.

M. K.